Звезды спорта проведут бесплатные мастер-классы на марафоне "Сила России"

С 1 июня по 12 августа "Единая Россия" вместе с Минспорта, ДОСААФ, спортивными федерациями организует по всей стране мероприятия с участием известных спортсменов. Об этом сообщает сайт ER.RU.

"Единая Россия" проведет в регионах занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдачу норм ГТО. Штабы общественной поддержки партии откроют площадки для пожилых людей, где с ними также будут заниматься тренеры. Участие в спортивном марафоне смогут принять и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Партнерами марафона стали "Молодая Гвардия Единой России", Российская федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, ДОСААФ, Всероссийское общество инвалидов, Юнармия.

"1 июня — в День защиты детей — мы сделаем акцент на детский спорт. 12 июня проведем тренировки и мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта, площадки партпроекта "Zа самбо". 24 июня, в День молодёжи, хотим сделать акцент на нормах ГТО. 8 июля — на семейных видах спорта, провести мероприятия в военных городках, с семьями мобилизованных. 20 июля — международный день шахмат. С 24 по 31 июля предлагаем сделать неделю инклюзивных тренировок. Закончится марафон 12 августа, в День физкультурника, большим спортивным мероприятием", — рассказала председатель Совета сторонников партии Ольга Занко.

В марафоне сможет поучаствовать любой желающий, все тренировки и лекции профессиональных спортсменов также будут доступны онлайн.

"Для участия в марафоне с 1 июня нужно зарегистрироваться на сайте sila-rossii.er.ru", — сообщил председатель оргкомитета марафона, многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, сенатор Александр Карелин.

На интерактивной карте сайта с 1 июня можно будет выбрать понравившуюся площадку, посмотреть, есть ли возможность посетить ее с ребенком, оборудована ли она для инклюзивного спорта. После регистрации на тренировку на электронную почту придёт билет с уникальным номером участника и QR-кодом. Он является подтверждением бронирования места на мероприятии. А уникальный номер дает возможность получить приз.

Замминистра спорта Андрей Федоров отметил, что в Минспорта поддерживают проведение марафона и готовы включить его в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.

"Особую значимость марафону придаёт то, что серьезное внимание уделяется молодёжи и членам семей военнослужащих, мобилизованных, находящихся в зоне СВО. Забота о них — важнейшая задача, стоящая перед всеми органами власти, общественными структурами", — отметил он.

"В Самарской области марафон "Сила России" призван объединить людей разного возраста и уровня спортивной подготовки. Нашими главными площадками в рамках марафона станут набережная реки Волга, а также новые дворовые и спортивные площадки, благоустроенные в рамках народной программы "Единой России" — рассказала председатель Самарского регионального Совета сторонников партии "Единая Россия" Татьяна Санникова. — В рамках спортивного марафона уже запланированы открытые тренировки и мастер- классы по волейболу, чир-спорту, кекусинкай-каратэ, самбо, греко-римской борьбе. Свое участие уже подтвердили представители спортивных федераций Самарской области по этим видам спорта",

В сентябре "Единая Россия" подведет итоги марафона.