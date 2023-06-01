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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарские деревянные конструкторы Unimodels признаны лучшей детской игрушкой в стране

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Производитель деревянных пазлов и конструкторов ВЭЛТ победил в главной отраслевой премии в сфере товаров и услуг для детей. "Золотого медвежонка" компания получила в номинации "Лучшие игры и игрушки 2022" за деревянные конструкторы Unimodels. Самарский производитель также стал "Компанией года", заняв третье место в номинации. Победителем в ней стала студия Союзмультфильм.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Церемония награждения победителей Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок" прошла 31 мая в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Награды вручала Спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Компания "ВЭЛТ" была создана в 2014 году. С 2021-го является резидентом индустриального парка "Преображенка".

Как отметил в своем Послании Губернатор Дмитрий Азаров, серьезное значение в работе по привлечению инвестиций в регион играют созданные инвестплощадки. "ОЭЗ "Тольятти", индустриальные и логистические парки, территории опережающего развития, технопарк "Жигулевская долина" — востребованы и занимают лидирующие места в российских рейтингах эффективности", — подчеркнул глава региона.

Сегодня "ВЭЛТ — это производство полного цикла, рассчитанное на выпуск 200 тысяч изделий в месяц. В продуктовой линейке компании деревянные пазлы, головоломки, конструкторы и декоративные объемные карты. В цехе 80 режущих станков — сегодня это одно из самых больших лазерно-режущих производств не только в России, но и в Европе. Предприятие активно экспортирует, налажено взаимодействие со многими дружественными странами.

"Новую линейку товаров — цветные деревянные конструкторы — мы запустили в текущем году. И для нас очень важно, что наш продукт отметили победой в столь престижной премии, — поделился учредитель компании ВЭЛТ Даниил Рахмаков. — У нас большие планы по развитию: до конца года обновим традиционную линейку наших деревянных пазлов, расширим линейку конструкторов. Со следующего года планируем перейти в сегмент образования — будем выпускать новые продукты для детей. Также планируем запуск линейки для пожилых людей, в качестве профилактики различных возрастных заболеваний, связанных с нарушениями когнитивных функций. В ближайшее время начнем проводить исследования в этом направлении", — рассказал предприниматель.

Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области создаются все необходимые условия для стабильной работы и развития бизнеса.

"Высокие оценки продукции наших производителей на федеральном уровне — это определенный знак качества, подтверждающий, что на самарской земле создаются конкурентоспособные, современные и часто уникальные товары, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы гордимся успехами региональных компаний, следим за их развитием и всегда готовы помочь в любых вопросах, связанных с бизнес-деятельностью".

"Золотой медвежонок" — главная отраслевая премия в сфере товаров и услуг для детей. Проводится ежегодно с 2010 года при поддержке Совета Федерации Федерального собрания РФ, Минпромторга России, профильных министерств и ведомств, региональных органов государственной власти. Победителей определяет научный, отраслевой и индустриальный экспертный совет.

Премия поощряет потребительские качества продукции и услуг, отмечает заслуги компаний и лидеров индустрии, внесших значительный вклад в развитие инфраструктуры современного детства.

В тринадцатом премиальном сезоне эксперты рассмотрели более 100 заявок от компаний-участников в 15 номинациях. В этом году за победу боролись номинанты из 28 регионов России, которые представят на премию порядка 200 наименований продукции, сервисов и услуг для детей.

Более 100 экспертов из 20 ведущих российских вузов, научных школ и образовательных организаций, а также отраслевые эксперты оценивали конкурсную продукцию участников Премии "Золотой медвежонок". В открытом онлайн-голосовании приняли участие более 45 000 человек.

Гид потребителя

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