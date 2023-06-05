Партия "Единая Россия" помогает фронту на всех направлениях

С апреля помощь от фонда "Наша Правда" и "Единой России" получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ. Военнослужащим передали квадрокоптеры, противодронные комплексы и комплекты оборудования для управления беспилотниками, автомобили с необходимыми ремкомплектами, портативные и автомобильные радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое. В начале июня в штаб ВДВ привезли квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование. Об этом сообщает сайт партии "Единая Россия".

"Неделю назад из Самары в зону специальной военной операции отправлен очередной гуманитарный конвой, — рассказал руководитель волонтерского центра партии "Единая Россия" в Самарской области Антон Родионов. — Волонтеры "Единой России" подготовили посылки для военнослужащих с предметами первой необходимости, средствами гигиены, продуктами питания, одеждой. Вместе с этим грузом "за ленточку" были отправлены окопные свечи и тактические носилки, которые делают неравнодушные жители региона и волонтеры. Глава региона, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров на прошлой неделе передал подразделениям, где проходят службу самарские бойцы, свыше 30 единиц крупной автомобильной спецтехники и легковых машин, а также дополнительное оборудование".

В Бердянске подразделениям 58-й армии также передали средства связи, а в Луганске военнослужащим войсковой части 33000 — антидроновые ружья. В Херсонской области войсковая часть получила автомобили высокой проходимости.

"Мы помогаем подразделениям русской армии и добровольческим отрядам по всей линии фронта. Привозим средства радиоразведки и разведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, которые могут оперативно доехать на линию боевого соприкосновения и эвакуировать раненых. Помогаем с радиостанциями, средствами электронной борьбы — всем, что создает купола для наших бойцов, обнаруживает вовремя вражеские дроны. Работаем с командирами подразделений. И знаем, что всё необходимое доходит точно до "передка", — рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

В общей сложности "Единая Россия" с начала СВО уже собрала более 7 миллиардов рублей на помощь фронту.

"Помогали, помогаем и будет помогать. Делаем это при поддержке неравнодушных людей, которые стоят рядом с партией, и наших партнеров — фонда "Наша Правда", который появился не так давно, но сделал для нашей общей Победы уже очень многое", — отметил Александр Сидякин.

Напомним, 18 апреля "Единая Россия" подписала соглашение с фондом поддержки патриотических инициатив "Наша Правда". Оно предполагает помощь военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов. Соглашением предусмотрена поддержка волонтёров "Единой России", гуманитарная помощь, закупка оборудования и медикаментов, доставка этих грузов на передовую и в новые регионы.

"Всего фонд "Наша правда" закупил и передал бойцам в зону СВО необходимые спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей. При поддержке "Единой России" и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации", — отметил генеральный директор Фонда "Наша Правда" Александр Бровченко.

При поддержке фонда секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее доставил 76-й Псковской дивизии ВДВ на Кременском направлении партию спецтехники. Также "Единая Россия" и "Наша Правда" передали груз военным на Донецком и Авдеевском направлениях, военнослужащим 292-го самоходного артиллерийского полка, разведывательному батальону 136-й отдельной мотострелковой бригады и подразделениям 58-й армии на Запорожском направлении, коптеры и другие спецсредства мотострелкам в ЛНР, разведбату и спецназовцам в ДНР, автомобили УАЗ Пикап подразделениям ВДВ.

"Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным, а также жителям ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили более 62 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы — от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники.

На Донбассе и в новых регионах работает 45 гуманитарных центров "Единой России", где мирные жители могут получить помощь и консультации по различным вопросам.