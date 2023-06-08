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Депутаты областного парламента проверили, как организован летний отдых детей и подростков в регионе

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Детская оздоровительная кампания в регионе стартовала с 1 июня. Координаторы партийных проектов "Крепкая семья" и "Новая школа" инициировали мониторинг детских лагерей Самарской области.

Фото: samara.er.ru

Депутаты Самарской губернской думы  выехали в Ставропольский район, чтобы ознакомиться с работой одного из 46 самарских учреждений отдыха и оздоровления детей губернии - "Электроник - Дубрава". Лагерь работает круглогодично, но летом максимально загружен: запланировано провести четыре оздоровительные смены и одну тематическую, охватив 1 910 детей.

Сейчас здесь отдыхают ребята из донецкого города Снежное. Сопровождающие их педагоги рассказывают, что впечатления у детей - очень яркие. Кроме различных активностей в самом лагере, организованы экскурсии по знаковым местам Тольятти, музеям, природным достопримечательностям. Сотрудники лагеря называют юных гостей из ДНР ласково - "снежнята".

Депутаты пожелали им отогреться на самарской земле, забыть про невзгоды, а педагоги попросили передать письмо с благодарностями, адресованное главе региона Дмитрию Азарову.

Гости познакомились с инфраструктурой лагеря, его историей, условиями размещения и оздоровления детей.

"Организация отдыха и оздоровления детей в Самарской области - в приоритете. Финансирование, охват детей увеличивается с каждым годом. Мы обсуждали, как организовано питание детей, как получить путёвки, каково материально-техническое обеспечение лагерей, и главное - говорили о развитии. Мы подготовим обращения к главам муниципальных  образований, чтобы они также  разработали свои муниципальные программы. Консолидированный бюджет позволит не только сохранить  все базы отдыха, но и увеличить мощности", - отметила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике областного заксобрания, координатор партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области Марина Сидухина.

Председатель комитета Самарской губернской думы по образованию и науке, координатор партийного проекта "Новая школа" в Самарской области  Светлана Ильина констатировала, что возрос спрос на отдых и оздоровление детей именно в лагерях Самарской области, но потенциала недостаточно.

"Мы обсуждали, как это сделать. Например, строить модульные корпуса, как сейчас это уже апробировано на других территориях", - рассказала Светлана Ильина.

На особом контроле - вопросы безопасности. Это и пожарная безопасность, и риски, связанные с близостью водоёмов. В ходе встречи были названы все места отдыха детей, вызывающие беспокойство. По предложению Марины Сидухиной, решено направить главам муниципальных образований письма с просьбой усилить контроль, а депутатский корпус уделит этому дополнительное внимание.

Гид потребителя

Последние комментарии

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