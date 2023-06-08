В Самаре назвали имена педагогов-победителей народной премии "Я созидаю будущее"

В Парке "Россия - моя история" прошла торжественная церемония награждения педагогов - победителей народной премии "Я созидаю будущее". Это стало частью большой работы Всероссийского проекта "Киноуроки в школах России и мира", который реализуется в рамках проекта "Новая школа" партии "Единая Россия".

Победителями народной премии педагогов за 1 полугодие 2023 года стали 94 преподавателя из 21 муниципального района Самарской области и 6 городских округов. Активность детей и взрослых обеспечила 63-ему региону прочную лидирующую позицию во всероссийском проекте - первое место.

Победителям премии за лучшую социальную практику вручили дипломы, а также подарочный экземпляр книги "Маленькие истории с большим смыслом" с автографом ее автора Елены Дубровской, писателя, режиссера, сценариста международного культурно-гуманитарного проекта "Киноуроки в школах России и мира".

Сборники историй вручили победителям руководитель международного культурно-гуманитарного проекта "Киноуроки в школах мира" и школьной благотворительной акции "Киноэкология", генеральный продюсер Виктор Меркулов и директор Ассоциации специалистов медиаобразования, шеф-редактор журнала "Медиа. Информация. Коммуникация", член Союза журналистов России Леонид Барков.

"Фильмы ученики и педагоги смотрят и обсуждают вместе. Результатом просмотра становится социальная практика - общественно полезное дело, инициированное детьми и позволяющее закрепить и проявить рассматриваемое в фильме качество личности на практике. Юные жители Самарского региона, реализуя свои социально ориентированные начинания, на практике проверили, как работают такие понятия как добро, патриотизм, здоровый образ жизни, милосердие", - отметил Виктор Меркулов.

"По сравнению со всеми регионами Российской Федерации наши школьники завоевали максимальное количество наград. Рада была поздравить каждого победителя и вручить сборники рассказов автора Елены Дубровской, которые являются литературными основами киноуроков", - поделилась председатель комитета по образованию и науке областного парламента, координатор проекта "Новая школа" партии "Единая Россия" в Самарской области Светлана Ильина.

Она напомнила, что в марте уже наградили 9 лучших школ региона за самый лучший результат в стране по реализации социальных практик после просмотра фильмов проекта "Киноуроки в школах России и мира". Благодаря активности детей и педагогов Самарский регион вновь занял первое место во Всероссийском проекте, который реализуется в регионах страны при поддержке "Единой России".