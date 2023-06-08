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Андрей Турчак: "Единая Россия" оказывает гуманитарную помощь эвакуированным жителям Белгородской области"

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Белгородскую область привезли первые 40 т продуктов, детского питания, предметов первой необходимости и бытовой химии. В ближайшие сутки поступит еще порядка 100 тонн гуманитарной помощи, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" на ВКС с региональными отделениями партии после посещения распределительного гуманитарного центра в Белгороде.

Фуры со всем необходимым для жителей региона направили Москва и Московская область, Владимирская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Тамбовская области, а также Республика Татарстан.

"Ситуация остается сложной, разовой помощью мы не ограничимся. Тех, кто переехал к родственникам, необходимо обеспечить всем необходимым. Сегодня общались с жителями прифронтовых районов, нужно буквально все. Одежда, постельные принадлежности, бытовая химия. Список самого необходимого формируется", - сказал Андрей Турчак.

Секретарь Белгородского отделения "Единой России", губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время были эвакуированы почти 60 тысяч человек. В ПВР находятся более 8 тысяч, большая часть жителей переехала к родственникам.

"Мы постараемся максимально быстро сформировать перечень необходимого и через "Единую Россию" передать. Очень много людей разъехались в ближайшие и дальние регионы. Они находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской областях. Хотел попросить оказать им помощь на местах. Мы будем сообщать, чтобы они обращались в региональные отделения, чтобы помощь была адресной", - сказал Вячеслав Гладков.

Турчак подчеркнул, что жители Белгородской области могут обратиться со своими просьбами в отделения партии и общественные приемные во всех регионах.

"Единая Россия" станет "точкой входа", куда можно просто прийти, оставить заявку, сформулировать, что необходимо. И отделения партии окажут необходимую помощь", - отметил он.

Ответственным за координацию работы по помощи жителям Белгородской области по линии "Единой России" будет депутат Госдумы Артем Туров.

Андрей Турчак поблагодарил все региональные отделения, которые оперативно отреагировали и направили помощь жителям Белгородской области.

"Сегодня из Самары отправляется гуманитарный груз в Белгородскую область. Но сохраняется необходимость в продуктах, фасованных крупах, средствах гигиены и предметах первой необходимости, в новой одежде и обуви, постельном белье, нужна посуда, электрочайники, зарядные устройства для телефонов. Полный перечень всего самого необходимого для жителей Белгородской области, можно уточнить в пунктах сбора гуманитарной помощи в местных отделениях партии", - сообщили в Самарском региональном отделении "Единой России".

Гид потребителя

Последние комментарии

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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