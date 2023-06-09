Рабочая группа по СВО и фонд "Защитники Отечества" окажут помощь ветеранам спецоперации и их семьям

Координаторы рабочей группы в субъектах и руководители филиалов фонда выстроят в регионах систему взаимодействия, которая позволит комплексно решать вопросы и оказывать адресную помощь ветеранам.

Вопросы взаимодействия рабочей группы по СВО и госфонда "Защитники Отечества", в том числе на законодательном уровне, обсудили в ходе рабочей встречи председатель фонда Анна Цивилева и глава группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, который вошел в состав наблюдательного совета фонда и возглавил в нем рабочую группу по законотворчеству.

"Мы с вами делаем одно общее дело. И направлений нашего взаимодействия много. Важно максимально эффективно использовать ресурсы фонда, нашей рабочей группы, компетенции, которые мы за эти полгода наработали. Основная наша задача - законотворческая. И здесь фонду мы можем подставить плечо", - отметил Андрей Турчак.

Он напомнил, что президент уже подписал законы, инициированные рабочей группой, об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Госдума приняла закон группы о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаемщиков и совершеннолетних детей. Принят закон о бесплатной юридической помощи для участников СВО и их семей. Помимо этого, рабочая группа внесла в парламент законопроект о приоритетном зачислении в школы, детсады и летние лагеря детей добровольцев спецоперации.

Андрей Турчак также сообщил, что в регионах у рабочей группы закреплены координаторы, которые будут оказывать содействие сотрудникам филиалов фонда.

"Мы тесно работаем с региональными ЦУРами, с АНО "Диалог". Еженедельно формируется "тепловая карта" основных проблем - и в целом по стране, и в разрезе каждого региона. Я думаю, что эта информация будет полезна как региональным филиалам фонда, так и на федеральном уровне", - подчеркнул Андрей Турчак.

В свою очередь, Анна Цивилева отметила, что 1 июня филиалы фонда "Защитники Отечества" заработали во всех регионах. За это время социальные координаторы получили более четырех тысяч обращений.

"Много вопросов юридического толка, они касаются федеральных и региональных выплат, особенно в новых регионах, а также получения удостоверения ветерана боевых действий и прохождения военно-врачебной комиссии при получении статуса инвалида боевых действий. Наши социальные координаторы берут все обращения в работу и максимально оперативно их отрабатывают", - подчеркнула Анна Цивилева.

Она также сообщила, что фонд поддерживает инициативу введения единого стандарта мер поддержки участников СВО, предложенного рабочей группой, и выравнивание размеров региональных выплат бойцам.

"Мы получаем много обращений по поводу того, что суммы региональных выплат участникам СВО часто разнятся. Здесь мы тоже должны с вами объединиться, чтобы никто не чувствовал себя обделенным. Все защитники Отечества по праву заслуживают уважительного отношения, льготы и меры поддержки должны быть справедливыми", - сказала Анна Цивилева.

В завершение встречи глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева договорились совместно провести первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда.

В Самарской области для участников СВО и их семей, помимо общегосударственных гарантий, установлено более 20 региональных мер поддержки. На каждую семью участника СВО создан социальный паспорт, действует программа "Возвращение", а с 1 июня работает отделение фонда "Защитники Отечества".

Площадь отделения - 1,5 тысячи квадратных метров, внутри - более 45 зон и залов различного функционала, в штате - 45 обученных сотрудников. В числе работников фонда - социальные координаторы, которые прошли обучение в Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Они будут работать во всех муниципальных образованиях региона. В их задачи будет входить, например, составление программ адаптации и социализации.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня. Наблюдательный совет фонда возглавил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО. Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.





