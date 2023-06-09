Турчак заявил о готовности к сотрудничеству с фондом Цивилевой

Координаторы рабочей группы по Специальной военной операции в субъектах и руководители филиалов государственного фонда "Защитники Отечества" выстроят в регионах систему взаимодействия, которая позволит комплексно решать вопросы и оказывать адресную помощь ветеранам. Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи главы группы, секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака и председателя фонда Анны Цивилевой.

Как сообщает сайт партии "Единая Россия", Андрей Турчак вошел в состав наблюдательного совета фонда и возглавил в нем рабочую группу по законотворчеству. "Мы с вами делаем одно общее дело. И направлений нашего взаимодействия много. Важно максимально эффективно использовать ресурсы фонда, нашей рабочей группы, компетенции, которые мы за эти полгода наработали. Основная наша задача — законотворческая. И здесь фонду мы можем подставить плечо", — отметил он.

Секретарь Генсовета "ЕР" напомнил, что резидент уже подписал законы, инициированные рабочей группой, об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Госдума приняла разработанный группой закон о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжёлую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаёмщиков и совершеннолетних детей. Принят и закон о бесплатной юридической помощи для участников СВО и их семей. Помимо этого, рабочая группа внесла в парламент законопроект о приоритетном зачислении в школы, детсады и летние лагеря детей добровольцев спецоперации.

Андрей Турчак также сообщил, что в регионах у рабочей группы закреплены координаторы, которые будут оказывать содействие сотрудникам филиалов фонда.

"Мы тесно работаем с региональными ЦУРами, с АНО "Диалог". Еженедельно формируется "тепловая карта" основных проблем — и в целом по стране, и в разрезе каждого региона. Я думаю, что эта информация будет полезна как региональным филиалам фонда, так и на федеральном уровне", — подчеркнул Андрей Турчак.

В свою очередь, Анна Цивилева отметила, что 1 июня филиалы фонда "Защитники Отечества" заработали во всех регионах. За это время социальные координаторы получили более 4 тыс. обращений.

"Много вопросов юридического толка, они касаются федеральных и региональных выплат, особенно в новых регионах, а также получения удостоверения ветерана боевых действий и прохождения военно-врачебной комиссии при получении статуса инвалида боевых действий. Наши социальные координаторы берут все обращения в работу и максимально оперативно их отрабатывают", — подчеркнула Анна Цивилева.

Она также сообщила, что фонд поддерживает инициативу введения единого стандарта мер поддержки участников СВО, предложенного рабочей группой, и выравнивание размеров региональных выплат бойцам. По ее словам, в фонд поступает много обращений по поводу того, что суммы региональных выплат участникам СВО часто разнятся.

"Здесь мы тоже должны с вами объединиться, чтобы никто не чувствовал себя обделенным. Все защитники Отечества по праву заслуживают уважительного отношения, льготы и меры поддержки должны быть справедливыми", — сказала Анна Цивилева.

В завершение встречи Андрей Турчак и Анна Цивилева договорились совместно провести первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года.

Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня. Наблюдательный совет фонда возглавил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Рабочая группа по вопросам СВО также создана по распоряжению президента. Её возглавил Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО. Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодёжи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.