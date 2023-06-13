"ЭнергосбыТ Плюс" поздравил клиентов компании с Днем России

Сотрудники Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" поздравили своих клиентов с наступающим Днем России. Все посетители офисов обслуживания получили оперативное обслуживание, хорошее настроение и праздничную атрибутику. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, в этот день энергетики напомнили жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани о летних акциях компании, в которых можно принять участие в июне. В частности, до 30 июня проходит первый этап акции "Офис в кармане". Согласно ее условиям, подписка на электронную квитанцию от "ЭнергосбыТ Плюс" предоставляет клиентам возможность принять участие в розыгрыше призов и выиграть смартфон.

Также до 30 июня в Самарской области проходит акция "На дачу с удачей!" Для участия в ней необходимо оплатить тепловую энергию за май и авансом внести платеж за июнь. Победители получат велосипеды.

"Мы постарались создать праздничную атмосферу в офисах обслуживания клиентов, а также напомнили гражданам о продолжительных выходных днях, во время которых любые вопросы по тепловой энергии можно будет решить дистанционно", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.