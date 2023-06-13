"ЭнергосбыТ Плюс" поздравил клиентов компании с Днем России

Сотрудники Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" поздравили своих клиентов с наступающим Днем России. Все посетители офисов обслуживания получили оперативное обслуживание, хорошее настроение и праздничную атрибутику. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Кроме того, в этот день энергетики напомнили жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани о летних акциях компании, в которых можно принять участие в июне. В частности, до 30 июня проходит первый этап акции "Офис в кармане". Согласно ее условиям, подписка на электронную квитанцию от "ЭнергосбыТ Плюс" предоставляет клиентам возможность принять участие в розыгрыше призов и выиграть смартфон.
Также до 30 июня в Самарской области проходит акция "На дачу с удачей!" Для участия в ней необходимо оплатить тепловую энергию за май и авансом внести платеж за июнь. Победители получат велосипеды.
"Мы постарались создать праздничную атмосферу в офисах обслуживания клиентов, а также напомнили гражданам о продолжительных выходных днях, во время которых любые вопросы по тепловой энергии можно будет решить дистанционно", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
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