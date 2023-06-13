В День России волонтеры партии развернули гигантские триколоры на набережных Самарской области

Участниками флэшмоба в честь праздника стали активисты "Молодой гвардии", депутаты "Единой России" и партийный актив.

"Россия в каждом сердце. Самара - в сердце России. Мы не представляем нашу страну без Волги - великой русской реки. Поэтому решили провести флэшмоб на волжских набережных", - рассказали активисты "Молодой гвардии", которые выступили инициаторами флэшмоба.

Самарских молодогвардейцев поддержали в Тольятти, Сызрани, Октябрьске и других самарских муниципалитетах. Активисты "Единой России" развернули российские флаги на набережных, которые были реконструированы по инициативе секретаря реготделения партии "Единая Россия", губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Победитель предварительного голосования "Единой России", тольяттинец Александр Платицын вместе с волонтерам развернул флаг России на набережной города. Он уверен, что такие совместные мероприятия демонстрируют единство жителей региона.

"С активистами молодежных объединений танцевали под знаменитую песню "Я, ты, он, она - вместе целая страна!" Затем исполнили песню "Моя страна, моя Россия". С особым чувством подпевали, когда прозвучала музыкальная композиция "Встанем" в поддержку наших бойцов", - рассказал Александр после флэшмоба.

Молодогвардейцы Сызрани каждый год разворачивают российский триколор на самой живописной площадке города. В этом году российский флаг волонтеры партии развернули на отреставрированной недавно Кремлевской набережной, рассказал руководитель МГЕР в Сызрани, депутат городской думы Эльдар Мязитов.

Также активисты "Единой России" приняли участие в гала-концерте рок-фестиваля "САМ.ФЕСТ-2023", посвященного Дню России. На сцене площади имени Куйбышева в Самаре прозвучали песни известных российских исполнителей и самарских коллективов.

Под гимн России активисты Самарского регионального отделения партии развернули на площади большой флаг Российской Федерации.

Кроме того, в день праздника активисты "Единой России"в регионе провели интеллектуальные квизы на знание истории родной страны, раздавали ленты триколор и рассказывали жителям Самарской области об истории праздника, участвовали в спортивных соревнованиях.