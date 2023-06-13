"Единая Россия" внесла более 70 изменений в народную программу. Они дополняют все разделы документа и предусматривают появление двух новых - "Развитие новых регионов" и "Развитие туризма".

Новые положения народной программы "Единой России" расширяют программу капремонта, которую "Единая Россия" вместе с Минпросвещения проводит в школах, на колледжи и техникумы, распространяют инициативу по снижению бюрократической нагрузки на учителей на учреждения среднего профессионального образования, ускоряют внедрение телемедицины и обеспечивают модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.

По всем направлениям работа началась еще до официального утверждения в народной программе.

"По многим уже есть хорошие результаты. За 2022 год процент достижения годового плана (реализации программы - прим. ред.) составил 92%. В первый квартал 2023 года объем выполнен на 35%", - рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

В документ также вошло положение о реализации программы капремонта и модернизации коммунальных объектов в регионах - при поддержке партии средства на ее реализацию предусмотрены в бюджете.

Положения раздела "Развитие новых регионов" предусматривают интеграцию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь страны, формирование объединенной транспортно-логистической инфраструктуры, оперативное восстановление жилья и социальной инфраструктуры, организацию системы гуманитарной и волонтерской помощи.

"Только за первые три месяца этого года на Донбассе, в Запорожье и Херсонщине построены и отремонтированы почти полмиллиона квадратных метров жилья, более 400 школ, детских садов. Планируется восстановить и построить еще 360 объектов", - сообщила замсекретаря Генсовета "Единой России" Анна Кузнецова. Она стала координатором нового раздела народной программы.

В приоритете - обеспечение жителей новых регионов всеми мерами соцподдержки в соответствии с российскими стандартами.

"Единой Россией" создан штаб по гуманитарному сотрудничеству, который во взаимодействии с профильными ведомствами помогает донастраивать эту систему в конкретных ситуациях. Также нужно налаживать работу по доступной социально-педагогической помощи и медицинской деятельности в сиротских учреждениях Донбасса, вести мониторинг всех социальных учреждений, которые работают сегодня на новых территориях и помогать", - отметила Анна Кузнецова.

Отдельно выделяется направление по гуманитарной помощи новым регионам.

Помимо этого, в народной программе "Единой России" появился раздел, посвященный развитию внутреннего туризма. Он поможет решать вопросы повышения качества и доступности путешествий, наличия квалифицированных кадров туристической отрасли, патриотического воспитания молодежи в контексте образовательного туризма и отдельных направлений - гастро-, агро- и экотуризма.

"Все объекты, включенные в Народную программу, находятся на депутатском и общественном контроле. Уже благоустроено 318 дворовых территорий и 141 общественное пространство, завершен капитальный ремонт в 22 школах региона.

Только за прошлый месяц депутаты фракции побывали на многих объектах народной программы в городах и в муниципальных районах области.

"В Новокуйбышевске мы проверили ход строительства и ремонта важных социальных объектов, в том числе - средней образовательной школы № 7. Внимание к этому объекту особое, ведь капремонт проводится здесь в рамках реализации нацпроекта "Образование" и народной программы партии "Единая Россия". Очень важно, что здесь учтены предложения и родителей, и учеников. Эту школу можно ставить в пример, каждая деталь проработана, каждое решение продумано", - отметил руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин.