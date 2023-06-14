IRONSTAR SAMARA 2023: на набережной Самары состоятся фестиваль спорта и соревнования по триатлону

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16 и 17 июня в Самаре состоятся масштабный фестиваль спорта и соревнования по триатлону IRONSTAR SAMARA 2023. Четвертый год подряд мероприятие объединяет любителей спорта со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.