IRONSTAR SAMARA 2023: на набережной Самары состоятся фестиваль спорта и соревнования по триатлону

16 и 17 июня в Самаре состоятся масштабный фестиваль спорта и соревнования по триатлону IRONSTAR SAMARA 2023. Четвертый год подряд мероприятие объединяет любителей спорта со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.
Участников ждут заплыв на открытой воде, женские и детские забеги, а также гонки на "полужелезной" (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 бег) и олимпийской (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) дистанциях. Также в рамках фестиваля пройдет чемпионат и первенство Самарской области по триатлону.
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Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.