"Единая Россия" внесла в народную программу раздел о поддержке жителей новых регионов

Новые положения народной программы "Единой России" расширяют программу капремонта, которую "Единая Россия" вместе с Минпросвещения проводит в школах, на колледжи и техникумы. Инициативу по снижению бюрократической нагрузки распространяют на учителей учреждений среднего профессионального образования, ускоряют внедрение телемедицинских технологий и обеспечивают модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей. Об этом сообщает сайт ER.ru.

По всем направлениям работа началась еще до официального утверждения в народной программе.

"По многим уже есть хорошие результаты. За 2022 год процент достижения годового плана составил 92%. В первый квартал 2023 года объем выполнен на 35%", — рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

В документ также вошло положение о реализации программы капремонта и модернизации коммунальных объектов в регионах — при поддержке партии средства на ее реализацию предусмотрены в бюджете.

Положения раздела "Развитие новых регионов" предусматривают интеграцию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь страны, формирование объединенной транспортно-логистической инфраструктуры, оперативное восстановление жилья и социальной инфраструктуры, организацию системы гуманитарной и волонтерской помощи.

"Только за первые три месяца этого года на Донбассе, в Запорожье и Херсонщине построены и отремонтированы почти полмиллиона квадратных метров жилья, более 400 школ, детских садов. Планируется восстановить и построить еще 360 объектов", — сообщила замсекретаря Генсовета "Единой России" Анна Кузнецова. Она стала координатором нового раздела народной программы.

В приоритете — обеспечение жителей новых регионов всеми мерами соцподдержки в соответствии с российскими стандартами.

"Единой Россией" создан штаб по гуманитарному сотрудничеству, который во взаимодействии с профильными ведомствами помогает донастраивать эту систему в конкретных ситуациях. Также нужно налаживать работу по доступной социально-педагогической помощи и медицинской деятельности в сиротских учреждениях Донбасса, вести мониторинг всех социальных учреждений, которые работают сегодня на новых территориях и помогать", — отметила Анна Кузнецова

Отдельно выделяется направление по гуманитарной помощи новым регионам.

Помимо этого, в народной программе "Единой России" появился раздел, посвященный развитию внутреннего туризма. Он поможет решать вопросы повышения качества и доступности путешествий, наличия квалифицированных кадров туристической отрасли, патриотического воспитания молодежи в контексте образовательного туризма и отдельных направлений — гастро-, агро- и экотуризма.

"Все объекты, включенные в народную программу, находятся на депутатском и общественном контроле, — рассказал Александр Живайкин, руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе. — Уже благоустроено 318 дворовых территорий и 141 общественное пространство, завершен капитальный ремонт в 22 школах региона. Только за прошлый месяц депутаты фракции побывали на многих объектах народной программы в городах и в муниципальных районах области. В Новокуйбышевске мы проверили ход строительства и ремонта важных социальных объектов, в том числе, средней образовательной школы № 7. Внимание к этому объекту особое, ведь капремонт проводится здесь в рамках реализации нацпроекта "Образование" и народной программы партии "Единая Россия". Очень важно, что здесь учтены предложения и родителей, и учеников. Эту школу можно ставить в пример, каждая деталь проработана, каждое решение продумано".

Народная программа "Единой России", с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.

Фракция "Единой России" консолидировано проголосовала за бюджет на 2023–2025 годы. В документе нашли отражение все инициативы и поручения Президента, которые глава государства дал в Посланиях 2020–2021 годов и на Съезде "Единой России", а финансирование всех блоков народной программы партии детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком Правительства. Социальные обязательства государства на ближайшую трехлетку и выполнение положений народной программы партии обеспечены.