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"Единая Россия" внесла в народную программу раздел о поддержке жителей новых регионов

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новые положения народной программы "Единой России" расширяют программу капремонта, которую "Единая Россия" вместе с Минпросвещения проводит в школах, на колледжи и техникумы. Инициативу по снижению бюрократической нагрузки распространяют на учителей учреждений среднего профессионального образования, ускоряют внедрение телемедицинских технологий и обеспечивают модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей. Об этом сообщает сайт ER.ru.

По всем направлениям работа началась еще до официального утверждения в народной программе.
"По многим уже есть хорошие результаты. За 2022 год процент достижения годового плана составил 92%. В первый квартал 2023 года объем выполнен на 35%", — рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

В документ также вошло положение о реализации программы капремонта и модернизации коммунальных объектов в регионах — при поддержке партии средства на ее реализацию предусмотрены в бюджете. 
Положения раздела "Развитие новых регионов" предусматривают интеграцию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь страны, формирование объединенной транспортно-логистической инфраструктуры, оперативное восстановление жилья и социальной инфраструктуры, организацию системы гуманитарной и волонтерской помощи. 

"Только за первые три месяца этого года на Донбассе, в Запорожье и Херсонщине построены и отремонтированы почти полмиллиона квадратных метров жилья, более 400 школ, детских садов. Планируется восстановить и построить еще 360 объектов", — сообщила замсекретаря Генсовета "Единой России" Анна Кузнецова. Она стала координатором нового раздела народной программы.
В приоритете — обеспечение жителей новых регионов всеми мерами соцподдержки в соответствии с российскими стандартами.

"Единой Россией" создан штаб по гуманитарному сотрудничеству, который во взаимодействии с профильными ведомствами помогает донастраивать эту систему в конкретных ситуациях. Также нужно налаживать работу по доступной социально-педагогической помощи и медицинской деятельности в сиротских учреждениях Донбасса, вести мониторинг всех социальных учреждений, которые работают сегодня на новых территориях и помогать", — отметила Анна Кузнецова 

Отдельно выделяется направление по гуманитарной помощи новым регионам.

Помимо этого, в народной программе "Единой России" появился раздел, посвященный развитию внутреннего туризма. Он поможет решать вопросы повышения качества и доступности путешествий, наличия квалифицированных кадров туристической отрасли, патриотического воспитания молодежи в контексте образовательного туризма и отдельных направлений — гастро-, агро- и экотуризма. 

"Все объекты, включенные в народную программу, находятся на депутатском и общественном контроле, — рассказал Александр Живайкин, руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе. — Уже благоустроено 318 дворовых территорий и 141 общественное пространство, завершен капитальный ремонт в 22 школах региона. Только за прошлый месяц депутаты фракции побывали на многих объектах народной программы в городах и в муниципальных районах области. В Новокуйбышевске мы проверили ход строительства и ремонта важных социальных объектов, в том числе, средней образовательной школы № 7. Внимание к этому объекту особое, ведь капремонт проводится здесь в рамках реализации нацпроекта "Образование" и народной программы партии "Единая Россия". Очень важно, что здесь учтены предложения и родителей, и учеников. Эту школу можно ставить в пример, каждая деталь проработана, каждое решение продумано".

Народная программа "Единой России", с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.

Фракция "Единой России" консолидировано проголосовала за бюджет на 2023–2025 годы. В документе нашли отражение все инициативы и поручения Президента, которые глава государства дал в Посланиях 2020–2021 годов и на Съезде "Единой России", а финансирование всех блоков народной программы партии детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком Правительства. Социальные обязательства государства на ближайшую трехлетку и выполнение положений народной программы партии обеспечены.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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