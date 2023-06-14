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Экономика и бизнес

ОЭЗ "Тольятти" вошла в ТОП-3 лучших инвестплощадок страны

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рейтинговое агентство "Эксперт" опубликовало рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон по итогам 2022 года. ОЭЗ "Тольятти" вошла в тройку лучших площадок, расположенных в зоне до 120 км от центров экономического роста России.

Аналитики оценивали площадку по разным показателям: уровень инвестиционного потенциала площадки, работа с резидентами, налоговые и таможенные льготы, уровень клиентоориентированности менеджмента площадки и др.

Особая экономическая зона "Тольятти" — флагманская инвестиционная площадка Самарской области. Сегодня резидентами ОЭЗ являются 32 компании, 14 из них уже запустили свои производства.
Как отмечал в своем Послании жителям региона Губернатор Дмитрий Азаров, чтобы сделать эту площадку еще более привлекательной, ведется реализация крупных сопутствующих проектов: к границам ОЭЗ подведена железнодорожная ветка, ведется строительство моста через Волгу и трассы "Обход Тольятти", а для передачи в аренду компаниям строятся промышленно-производственные корпуса.
"Сейчас территории первых двух очередей особой экономической зоны уже почти заняты. Мы инициировали создание объектов инфраструктуры третьей очереди площадки, получили "добро" от федерального министерства", — отметил Дмитрий Азаров.

Только в 2022 году на площадку зашли три новых инвестора с проектами по созданию производства сжиженного природного газа, сервисного металлоцентра, а также завода по термической обработке металлопродукции.

"Условия для инвесторов, размещающих свои предприятия в ОЭЗ, позволяют в кратчайшие сроки запускать работу новых производств: это готовые земельные участки, административное сопровождение, налоговые и таможенные льготы. С резидентов не взимается плата за выкуп мощностей, для них действуют самые выгодные тарифы на коммунальные ресурсы", — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

ОЭЗ входит в тройку лучших особых экономических зон промышленно-производственного типа в стране, а также является лидером по динамике количества созданных рабочих мест. По итогам V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон ОЭЗ "Тольятти" вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России.

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