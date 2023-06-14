ОЭЗ "Тольятти" вошла в ТОП-3 лучших инвестплощадок страны

Рейтинговое агентство "Эксперт" опубликовало рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон по итогам 2022 года. ОЭЗ "Тольятти" вошла в тройку лучших площадок, расположенных в зоне до 120 км от центров экономического роста России.
Аналитики оценивали площадку по разным показателям: уровень инвестиционного потенциала площадки, работа с резидентами, налоговые и таможенные льготы, уровень клиентоориентированности менеджмента площадки и др.
Особая экономическая зона "Тольятти" — флагманская инвестиционная площадка Самарской области. Сегодня резидентами ОЭЗ являются 32 компании, 14 из них уже запустили свои производства.
Как отмечал в своем Послании жителям региона Губернатор Дмитрий Азаров, чтобы сделать эту площадку еще более привлекательной, ведется реализация крупных сопутствующих проектов: к границам ОЭЗ подведена железнодорожная ветка, ведется строительство моста через Волгу и трассы "Обход Тольятти", а для передачи в аренду компаниям строятся промышленно-производственные корпуса.
"Сейчас территории первых двух очередей особой экономической зоны уже почти заняты. Мы инициировали создание объектов инфраструктуры третьей очереди площадки, получили "добро" от федерального министерства", — отметил Дмитрий Азаров.
Только в 2022 году на площадку зашли три новых инвестора с проектами по созданию производства сжиженного природного газа, сервисного металлоцентра, а также завода по термической обработке металлопродукции.
"Условия для инвесторов, размещающих свои предприятия в ОЭЗ, позволяют в кратчайшие сроки запускать работу новых производств: это готовые земельные участки, административное сопровождение, налоговые и таможенные льготы. С резидентов не взимается плата за выкуп мощностей, для них действуют самые выгодные тарифы на коммунальные ресурсы", — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
ОЭЗ входит в тройку лучших особых экономических зон промышленно-производственного типа в стране, а также является лидером по динамике количества созданных рабочих мест. По итогам V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон ОЭЗ "Тольятти" вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
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