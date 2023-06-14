На ПМЭФ прошло собрание членов и заседание Правления "Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития"

В рамках Петербургского международного экономического форума прошло собрание членов и заседание Правления "Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития".
Исполнительный директор и заместитель Председателя Правления НААИР Рафаэль Хусяиншин вручил Агентству по привлечению инвестиций Самарской области свидетельство о прохождении независимой оценки качества работы. Свидетельство подтверждает высокий уровень сервиса и качество организации работы с инвесторами на территории региона.
Агентство по привлечению инвестиций Самарской области работает по принципу "единого окна" и оказывает комплексное содействие инвесторам на различных этапах реализации проектов, помогает с поиском финансирования, оказывает содействие в подборе инвестиционных площадей, проводит консультации по всем мерам поддержки. Каждый инвестор может обратиться в Агентство к специалистам по интересующим вопросам.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации