На ПМЭФ прошло собрание членов и заседание Правления "Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития"

В рамках Петербургского международного экономического форума прошло собрание членов и заседание Правления "Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития".

Исполнительный директор и заместитель Председателя Правления НААИР Рафаэль Хусяиншин вручил Агентству по привлечению инвестиций Самарской области свидетельство о прохождении независимой оценки качества работы. Свидетельство подтверждает высокий уровень сервиса и качество организации работы с инвесторами на территории региона.

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области работает по принципу "единого окна" и оказывает комплексное содействие инвесторам на различных этапах реализации проектов, помогает с поиском финансирования, оказывает содействие в подборе инвестиционных площадей, проводит консультации по всем мерам поддержки. Каждый инвестор может обратиться в Агентство к специалистам по интересующим вопросам.