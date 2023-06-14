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Экономика и бизнес

На ПМЭФ прошло собрание членов и заседание Правления "Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках Петербургского международного экономического форума прошло собрание членов и заседание Правления "Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития".

Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области

Исполнительный директор и заместитель Председателя Правления НААИР Рафаэль Хусяиншин вручил Агентству по привлечению инвестиций Самарской области свидетельство о прохождении независимой оценки качества работы. Свидетельство подтверждает высокий уровень сервиса и качество организации работы с инвесторами на территории региона.

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области работает по принципу "единого окна" и оказывает комплексное содействие инвесторам на различных этапах реализации проектов, помогает с поиском финансирования, оказывает содействие в подборе инвестиционных площадей, проводит консультации по всем мерам поддержки. Каждый инвестор может обратиться в Агентство к специалистам по интересующим вопросам.

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