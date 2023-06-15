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Экономика и бизнес

Предприниматели Самарской области узнают о тонкостях сбора обратной связи от клиентов

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22 июня Региональный центр инноваций StartupSamara проведет практический онлайн-интенсив "Customer Discovery — начало успешного стартапа". Эксперт встречи, бизнес-трекер, консультант по развитию бизнеса, Дмитрий Морозов расскажет, как начинающие предприниматели могут избежать ошибок при запуске проекта, добавив в свои процессы постоянный сбор обратной связи от конечного потребителя.

Фото: Андрей Савельев

Согласно данным аналитического отчета о стартапах Startup Genome Report, 9 из 10 стартапов погибают в первый год своей жизни. Если проект на старте сумел привлечь денежные средства, например, от частного инвестора, то показатели чуть лучше — около 7,5 компаний из 10 обречены на провал.

В процессе интенсива 22 июня участники смогут понять, как найти своего клиента и создать для него ценность, которая является ключом к построению успешного бизнеса, а также научатся проводить проблемные интервью и узнают, как взаимодействовать с клиентами на каждом из этапов развития бизнеса. Самые активные участники получат возможность в прямом эфире разобрать свой кейс по работе с клиентами.

В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" создаются все условия, необходимые для успешного старта начинающих и уверенного роста опытных представителей бизнеса. Участие в интенсиве "Customer Discovery — начало успешного стартапа" бесплатное, обязательна регистрация по ссылке: https://e.startupsamara.ru/custdisco 

Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara, по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

 

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