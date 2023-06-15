Предприниматели Самарской области узнают о тонкостях сбора обратной связи от клиентов

22 июня Региональный центр инноваций StartupSamara проведет практический онлайн-интенсив "Customer Discovery — начало успешного стартапа". Эксперт встречи, бизнес-трекер, консультант по развитию бизнеса, Дмитрий Морозов расскажет, как начинающие предприниматели могут избежать ошибок при запуске проекта, добавив в свои процессы постоянный сбор обратной связи от конечного потребителя.
Согласно данным аналитического отчета о стартапах Startup Genome Report, 9 из 10 стартапов погибают в первый год своей жизни. Если проект на старте сумел привлечь денежные средства, например, от частного инвестора, то показатели чуть лучше — около 7,5 компаний из 10 обречены на провал.
В процессе интенсива 22 июня участники смогут понять, как найти своего клиента и создать для него ценность, которая является ключом к построению успешного бизнеса, а также научатся проводить проблемные интервью и узнают, как взаимодействовать с клиентами на каждом из этапов развития бизнеса. Самые активные участники получат возможность в прямом эфире разобрать свой кейс по работе с клиентами.
В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" создаются все условия, необходимые для успешного старта начинающих и уверенного роста опытных представителей бизнеса. Участие в интенсиве "Customer Discovery — начало успешного стартапа" бесплатное, обязательна регистрация по ссылке: https://e.startupsamara.ru/custdisco
Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara, по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации