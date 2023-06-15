Делегация СоюзМаш посетила Сирию с гуманитарной миссией

5 — 7 июня 2023 года представители Союза машиностроителей России приняли участие в работе российской межведомственной делегации в Сирийской Арабской Республике, в рамках которой передали гуманитарную помощь нуждающимся. Возглавил группу первый вице-президент Союза, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Первая благотворительная акция прошла в Дамаске в Российском центре науки и культуры "Русский дом". Российская сторона встретилась с представителями дома престарелых и центра Арт-терапии для детей, пострадавших в ходе войны, которым вручили 150 брендированных рюкзаков-мешков со сладкими наборами, 130 коробок продуктов питания, канцелярских принадлежностей, средств личной гигиены и бытовой химии.

Также больнице Ибн Эль-Нафис, расположенной в Дамаске, передали медицинское оборудование на сумму 5,5 млн рублей, произведенное Концерном Радиоэлектронных технологий (входит в СоюзМаш). В составе груза — ультрафиолетовые камеры для хранения стерильных инструментов, аппараты ИВЛ, тонометр внутриглазного давления, воздушный стерилизатор хирургических инструментов, а также медицинские принадлежности (бахилы, шапочки, перчатки, халаты, маски) и пледы для пациентов.

"С директором госпиталя мы обсудили дальнейшие направления сотрудничества, существует большая потребность в западном оборудовании, вышедшем из строя за период сирийского кризиса. Благодаря программам импортозамещения мы сможем восполнить дефицит российскими аналогами, произведёнными на предприятиях СоюзМаш, при следующих посещениях САР", — сказал председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

На следующий день члены благотворительной миссии посетили одну из беднейших в провинции Дамаска школу № 3. Сейчас ребята осваивают ускоренную учебную программу, специально разработанную для тех, кто из-за сирийского кризиса прервал свое обучение. Ознакомившись с условиями, в которых занимаются ребята, Союз машиностроителей России принял решение взять эту школу под свою опеку.

В завершающий день визита состоялась встреча с сопредседателем группы межведомственных штабов Россия-Сирия, министром муниципального управления и экологии САР Хусейном Махлюфом, в ходе которой обсудили мероприятия текущей гуманитарной миссии.

"Союз машиностроителей России продолжит использовать свои ресурсы по оказанию гуманитарной помощи в Сирийской Арабской Республике, хотя первостепенным в сирийском треке будет являться развитие взаимовыгодных экономических отношений, а также подготовка национальных кадров для экономики САР", — прокомментировал встречу Владимир Гутенев.

Союз машиностроителей России объединяет работников промышленных предприятий, организаций и технических ВУЗов в 76 регионах России на базе 622 местных отделений. Воронежское региональное отделение СоюзМаш с 2018 года курирует Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева, член Бюро СоюзМаш России. Цель банка — оказывает всестороннюю поддержу деятельности РО, в том числе участвовать в эффективной реализации проектов, направленных на развитие и продвижение промышленных предприятий региона.