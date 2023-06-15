Делегация СоюзМаш посетила Сирию с гуманитарной миссией

5 — 7 июня 2023 года представители Союза машиностроителей России приняли участие в работе российской межведомственной делегации в Сирийской Арабской Республике, в рамках которой передали гуманитарную помощь нуждающимся. Возглавил группу первый вице-президент Союза, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Первая благотворительная акция прошла в Дамаске в Российском центре науки и культуры "Русский дом". Российская сторона встретилась с представителями дома престарелых и центра Арт-терапии для детей, пострадавших в ходе войны, которым вручили 150 брендированных рюкзаков-мешков со сладкими наборами, 130 коробок продуктов питания, канцелярских принадлежностей, средств личной гигиены и бытовой химии.
Также больнице Ибн Эль-Нафис, расположенной в Дамаске, передали медицинское оборудование на сумму 5,5 млн рублей, произведенное Концерном Радиоэлектронных технологий (входит в СоюзМаш). В составе груза — ультрафиолетовые камеры для хранения стерильных инструментов, аппараты ИВЛ, тонометр внутриглазного давления, воздушный стерилизатор хирургических инструментов, а также медицинские принадлежности (бахилы, шапочки, перчатки, халаты, маски) и пледы для пациентов.
"С директором госпиталя мы обсудили дальнейшие направления сотрудничества, существует большая потребность в западном оборудовании, вышедшем из строя за период сирийского кризиса. Благодаря программам импортозамещения мы сможем восполнить дефицит российскими аналогами, произведёнными на предприятиях СоюзМаш, при следующих посещениях САР", — сказал председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.
На следующий день члены благотворительной миссии посетили одну из беднейших в провинции Дамаска школу № 3. Сейчас ребята осваивают ускоренную учебную программу, специально разработанную для тех, кто из-за сирийского кризиса прервал свое обучение. Ознакомившись с условиями, в которых занимаются ребята, Союз машиностроителей России принял решение взять эту школу под свою опеку.
В завершающий день визита состоялась встреча с сопредседателем группы межведомственных штабов Россия-Сирия, министром муниципального управления и экологии САР Хусейном Махлюфом, в ходе которой обсудили мероприятия текущей гуманитарной миссии.
"Союз машиностроителей России продолжит использовать свои ресурсы по оказанию гуманитарной помощи в Сирийской Арабской Республике, хотя первостепенным в сирийском треке будет являться развитие взаимовыгодных экономических отношений, а также подготовка национальных кадров для экономики САР", — прокомментировал встречу Владимир Гутенев.
Союз машиностроителей России объединяет работников промышленных предприятий, организаций и технических ВУЗов в 76 регионах России на базе 622 местных отделений. Воронежское региональное отделение СоюзМаш с 2018 года курирует Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева, член Бюро СоюзМаш России. Цель банка — оказывает всестороннюю поддержу деятельности РО, в том числе участвовать в эффективной реализации проектов, направленных на развитие и продвижение промышленных предприятий региона.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации