Координаторы партийных проектов "Единой России" обобщили свои предложения по импортозамещению

На заседании общественного совета "Выбирай свое" представители органов исполнительной и законодательной власти, общественных объединений, научного и бизнес-сообщества обсудили предложения по решению проблем и ускорению процессов импортозамещения в разных сферах.

По словам координатора проекта в Самарской области Александра Живайкина, основная работа проекта "Выбирай свое" направлена на совершенствование законодательства и корректировку регламентирующих документов.

Живайкин рассказал о ключевых решениях, принятых в рамках проекта за последние месяцы. Это отработка совместно с федеральным координатором проекта "Выбирай свое" Сергеем Морозовым блока проблемных вопросов в сфере легкой промышленности, решения о переводе автопарка служб такси на отечественные автомобили, обновление автопарка скорой медицинской помощи и оборудования лечебно-профилактических учреждений. В ходе заседания были рассмотрены также вопросы импортозамещения в сферах здравоохранения и сельского хозяйства.

Координатор партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области Марина Сидухина отметила высокий уровень переоснащения медицинского сектора Самарской области новым медицинским оборудованием.

Радует и то, что доступ к такому оборудованию имеют студенты-медики. Это повышает их навык работы с высокотехнологичным лечебным оборудованием. Особенно важно, что подобное оборудование создается отечественными производителями, отметила депутат. Кроме того, Марина Сидухина предложила снизить налоговую нагрузку для отечественных производителей медицинского оборудования и лекарственных препаратов.

Председатель комитета Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию, координатор партпроекта "Российское село" Николай Сомов отметил увеличивающиеся темпы внедрения нового оборудования и качественных методов ведения сельского хозяйства. Так, за последний год выведен новый, неприхотливый сорт картофеля. Николай Сомов предложил рассмотреть возможность снятия запретов, связанных с семеноводством.

"Эта мера оказала бы серьезную поддержку малому и среднему сельскохозяйственному бизнесу и еще больше снизила зависимость российских фермеров от импортного сырья", - подчеркнул он.

Членом общественного совета проекта, заместителем председателя реготделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Алексеем Ульяниным были обозначены вопрос кадрового потенциала и дефицита рабочей силы. "Есть финансирование, есть работа, есть госзаказы, но нет людей", - отметил он.

Координатор проекта "Выбирай свое" в Самарской области Александр Живайкин призвал использовать площадку проекта как возможность объединить усилия всех административных и общественных структур для ускорения процессов импортозамещения, а также для популяризации лучших практик и достижений региона в этом направлении.

Предложения от региональных координаторов партпроектов "Единой России" сформированы и направлены в адрес правительства Самарской области.