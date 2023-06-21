Координаторы партийных проектов "Единой России" обобщили свои предложения по импортозамещению

На заседании общественного совета "Выбирай свое" представители органов исполнительной и законодательной власти, общественных объединений, научного и бизнес-сообщества обсудили предложения по решению проблем и ускорению процессов импортозамещения в разных сферах.
По словам координатора проекта в Самарской области Александра Живайкина, основная работа проекта "Выбирай свое" направлена на совершенствование законодательства и корректировку регламентирующих документов.
Живайкин рассказал о ключевых решениях, принятых в рамках проекта за последние месяцы. Это отработка совместно с федеральным координатором проекта "Выбирай свое" Сергеем Морозовым блока проблемных вопросов в сфере легкой промышленности, решения о переводе автопарка служб такси на отечественные автомобили, обновление автопарка скорой медицинской помощи и оборудования лечебно-профилактических учреждений. В ходе заседания были рассмотрены также вопросы импортозамещения в сферах здравоохранения и сельского хозяйства.
Координатор партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области Марина Сидухина отметила высокий уровень переоснащения медицинского сектора Самарской области новым медицинским оборудованием.
Радует и то, что доступ к такому оборудованию имеют студенты-медики. Это повышает их навык работы с высокотехнологичным лечебным оборудованием. Особенно важно, что подобное оборудование создается отечественными производителями, отметила депутат. Кроме того, Марина Сидухина предложила снизить налоговую нагрузку для отечественных производителей медицинского оборудования и лекарственных препаратов.
Председатель комитета Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию, координатор партпроекта "Российское село" Николай Сомов отметил увеличивающиеся темпы внедрения нового оборудования и качественных методов ведения сельского хозяйства. Так, за последний год выведен новый, неприхотливый сорт картофеля. Николай Сомов предложил рассмотреть возможность снятия запретов, связанных с семеноводством.
"Эта мера оказала бы серьезную поддержку малому и среднему сельскохозяйственному бизнесу и еще больше снизила зависимость российских фермеров от импортного сырья", - подчеркнул он.
Членом общественного совета проекта, заместителем председателя реготделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Алексеем Ульяниным были обозначены вопрос кадрового потенциала и дефицита рабочей силы. "Есть финансирование, есть работа, есть госзаказы, но нет людей", - отметил он.
Координатор проекта "Выбирай свое" в Самарской области Александр Живайкин призвал использовать площадку проекта как возможность объединить усилия всех административных и общественных структур для ускорения процессов импортозамещения, а также для популяризации лучших практик и достижений региона в этом направлении.
Предложения от региональных координаторов партпроектов "Единой России" сформированы и направлены в адрес правительства Самарской области.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!