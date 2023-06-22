Продолжаются встречи Дмитрия Азарова с секретарями местных и первичных отделений партии "Единая Россия"

Представители южных районов Самарской губернии - Алексеевского, Большеглушицкого, Большечерниговского, Красноармейского, Нефтегорского и Пестравского обсудили дальнейшее развитие своих территорий.

Дмитрий Азаров уверен, что большие проекты начинаются с инициатив жителей региона, с их активности и желания изменить жизнь к лучшему. Свои предложения по развитию инфраструктурных проектов в районах Самарской области внесли секретари местных и первичных отделений партии.

В Большой Черниговке активисты хотят поучаствовать в строительстве главной дороги села и благоустройстве прилегающих к ней территорий.

"Я несколько лет назад всех глав агитировал, что "Главная улица села" должна быть упакована как проект, который мы везде реализуем. Все возможно, когда есть поддержка людей, когда с людьми договорился, можно саккумулировать бюджет и ресурсы на этом проекте и его сделать. Считаю этот проект очень важным, я бы хотел, чтобы он в каждом селе реализовывался. Готов это не только словом поддержать, но и финансово", - заверил Дмитрий Азаров и предложил оформить проект в качестве региональной программы.

Прозвучали актуальные вопросы, касающиеся комплексного развития сельских территорий: снабжение чистой питьевой водой, ремонт изношенных коммунальных сетей, работа секций в бассейне, установки мусорных контейнеров.

Не все вопросы решаются сразу, надо уже определить приоритеты и начинать работу в этом направлении, считает Дмитрий Азаров. В Большой Глушице дворы многоквартирных домов по улицам Пугачевской и Рабочей могут быть благоустроены только после обновления коммунальной инфраструктуры, а в Пестравке нужен капремонт дороги на улице Заводская.

Секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров отметил глубокую заинтересованность и вовлеченность сельчан во все процессы, происходящие в регионе.

Он поблагодарил секретарей местных и первичных отделений за взаимное уважение и обозначенные ими вопросы: "Есть ощущение, что здесь команда. Здесь есть какое-то свое, особое братство южных территорий Самарской области. Спасибо, что вы подняли вопросы, которые действительно волнуют людей".