16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Продолжаются встречи Дмитрия Азарова с секретарями местных и первичных отделений партии "Единая Россия" Прошло первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Координаторы партийных проектов "Единой России" обобщили свои предложения по импортозамещению "Единая Россия" внесла в Народную программу раздел о поддержке жителей новых регионов "Единая Россия" внесла более 70 изменений в Народную программу

Партии Власть и политика

Продолжаются встречи Дмитрия Азарова с секретарями местных и первичных отделений партии "Единая Россия"

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Представители южных районов Самарской губернии - Алексеевского, Большеглушицкого, Большечерниговского, Красноармейского, Нефтегорского и Пестравского обсудили дальнейшее развитие своих территорий.

Фото: samara.er.ru

Дмитрий Азаров уверен, что большие проекты начинаются с инициатив жителей региона, с их активности и желания изменить жизнь к лучшему. Свои предложения по развитию инфраструктурных проектов в районах Самарской области внесли секретари местных и первичных отделений партии.

В Большой Черниговке активисты хотят поучаствовать в строительстве главной дороги села и  благоустройстве  прилегающих к ней территорий.

"Я несколько лет назад всех глав агитировал, что "Главная улица села" должна быть упакована как проект, который мы везде реализуем. Все возможно, когда есть поддержка людей, когда с людьми договорился, можно саккумулировать бюджет и ресурсы на этом проекте и его сделать. Считаю этот проект очень важным, я бы хотел, чтобы он в каждом селе реализовывался. Готов это не только словом поддержать, но и финансово", - заверил Дмитрий Азаров и предложил оформить проект в качестве региональной программы.

Прозвучали актуальные вопросы, касающиеся комплексного развития сельских территорий: снабжение чистой питьевой водой, ремонт изношенных коммунальных сетей, работа секций в бассейне, установки мусорных контейнеров.

Не все вопросы решаются сразу, надо уже определить приоритеты и начинать работу в этом направлении, считает Дмитрий Азаров. В Большой Глушице дворы многоквартирных домов по улицам Пугачевской и Рабочей могут быть благоустроены только после обновления коммунальной инфраструктуры, а в Пестравке нужен капремонт дороги на улице Заводская.

Секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров отметил глубокую заинтересованность и вовлеченность сельчан во все процессы, происходящие в регионе.

Он поблагодарил секретарей местных и первичных отделений за взаимное уважение и обозначенные ими вопросы: "Есть ощущение, что здесь команда. Здесь есть какое-то свое, особое братство южных территорий Самарской области. Спасибо, что вы подняли вопросы, которые действительно волнуют людей".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2