"Моя карьера с Единой Россией": самарские студенты проектируют будущее

Встреча прошла под эгидой Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей-2023" и партийного проекта "Моя карьера с Единой Россией".

Успешное трудоустройство и стратегия лидерства, психологические нюансы общения с работодателями, анализ рынка труда в Самарской области - вопросы, заявленные в повестке встречи участников клуба занятой молодежи, звучат более чем актуально.

Студентка самарского торгово-экономического колледжа Надежда Герасимова - будущий бухгалтер-экономист - впервые участвует в подобном мероприятии: "Я еще не работаю, но понимаю, что скоро мне предстоит трудоустройство. Очень интересно узнать, где нужны молодые, где мы можем найти работу, какие для этого есть возможности в нашей области".



Для студентов самарских колледжей и техникумов организаторы подготовили программу, где практики в разы больше, чем теории. Клуб занятой молодежи - это открытая мультиформатная дискуссионная площадка с обучающими и тренинговыми элементами для молодых людей - студентов образовательных организаций. В центре внимания клуба и партийного проекта "Единой России" - освещение проблемных вопросов, связанных с планированием карьеры.

"Самарская область в последние годы находится в первой десятке экономического развития среди российских регионов, и сегодня мы становимся свидетелями очень интересного процесса, когда работодатели начинают конкурировать за рабочие руки и умные головы, - отметил, открывая встречу, первый заместитель секретаря Самарского регионального отделения "Единой России", председатель комитета по бюджету, финансам и инвестиционной политике СГД, председатель общественного совета партпроекта "Моя карьера с Единой Россией" Виктор Кузнецов.

"Чтобы быть интересным для работодателя, надо владеть необходимыми компетенциями и обладать стратегией победителя. Что касается трудоустройства молодых кадров - они нужны, в частности, в тех кластерах, которые активно создаются сегодня в регионе и в, первую очередь, в транспортно-логистическом сегменте. В Самарской области уже работают несколько крупнейших предприятий этой сферы, такие, к примеру, как "Озон" возле Чапаевска - это шесть тысяч пар рабочих рук", - отметил Виктор Кузнецов.

Участники встречи разобрали варианты повышения квалификации и трудоустройства.

Студент машиностроительного колледжа Георгий Шагов отметил, что в клубе его привлекает сама идея открытого диалога с профессионалами, молодой человек планирует пополнить свои знания о профессиональном совершенствовании и возможностях будущего трудоустройства.

В ходе встречи молодежь обсудила со спикерами обучение методам и способам поиска работы, определение оптимальных действий при поиске работы, навыки проведения переговоров с работодателем, формирование делового имиджа, правила написания резюме.

В Самарском регионе проходит Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей-2023". Многие мероприятия проводятся совместно с партийным проектом "Моя карьера с "Единой Россией", который был создан для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям.