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В Самарской области прошел второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" "Моя карьера с Единой Россией": самарские студенты проектируют будущее Группа Андрея Турчака предложила упростить требования к производству дронов Продолжаются встречи Дмитрия Азарова с секретарями местных и первичных отделений партии "Единая Россия" Прошло первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества"

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В Самарской области прошел второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей"

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На 13 площадках в 10 городских округах и 3 муниципальных районах Самарской области состоялась Всероссийская ярмарка трудоустройства. Мероприятие прошло при поддержке партийного проекта "Моя карьера с Единой Россией".

Фото: samara.er.ru

130 предприятий региона представили более 7000 вакансий. Главной площадкой ярмарки стал торговый комплекс "Гудок" в Самаре. Такие же ярмарки прошли в 13 муниципалитетах губернии. К прорыву в карьере подключились Тольятти, Похвистнево, Сызрань, Чапаевск и другие города 63-го региона.

Для школьников и студентов, которые только начинают трудовой путь, провели собеседования от кадровых экспертов промышленных предприятий. На семинарах и мастер-классах участники ярмарки вакансий смогли встретиться лицом к лицу с HR-службами ведущих работодателей Самарской области. Самарцы  увидели вакансии со всей страны, а самарские предприятия смогли предложили сотрудничество соискателям из других регионов России. У ребят была возможность оставить свои данные для трудоустройства.

"Для меня большая честь находиться сегодня здесь и приветствовать от лица всего депутатского корпуса Самарской губернской думы и участников, и организаторов этой замечательной ярмарки, которая проходит в рамках партийного проекта "Моя карьера с Единой Россией". По итогам 2022 года, в Самарской области был зафиксирован самый низкий процент безработицы, и один из наиболее высоких процентов трудоустройства", - отметила депутат фракции "Единая Россия" Самарской губернской думы Вера Попова.

Эта ярмарка будет продолжением большой комплексной работы. Все, кто сегодня посетят мероприятие, найдут себе работу по душе и будут уверенно смотреть в свое будущее, считает парламентарий.

В ярмарке вакансий впервые приняли участие студенты самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Е. В. Золотухина. Среди них и победитель конкурса "Профессионалы Самарской области" по компетенции "Производство металлоконструкций" Антон Хурастеев.

"Я принимаю участие в мероприятии, чтобы найти будущую любимую работу и посмотреть на ведущие предприятия нашего региона. Здесь я со своей выпускной группой по направлению "Сварочное производство". На ярмарке я впервые, и это моя первая ярмарка такого масштаба. Эмоции, конечно, колоссальные от того, что в одном месте находится столько работодателей, новых производств, некоторых из них даже не найдешь в интернете. Сегодня мы чаще всего ищем работу там, но такие мероприятия позволяют гораздо легче найти будущую работу, которая будет по душе", - поделился впечатлениями Антон.

Напомним, что основная задача проекта "Моя карьера с Единой Россией" - помощь жителям регионов в трудоустройстве. В 2023 году проект начал работать по всей стране.

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Последние комментарии

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