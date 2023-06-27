Прокуратурой Большеглушицкого района организована проверка по факту ДТП с шестью погибшими

На месте ДТП, которое произошло 27 июня на 110 км автодороги А-300 в Большеглушицком районе, работали заместитель прокурора области Евгений Бендовский и прокурор района Дмитрий Абросимов.
В аварии участвовал легковой автомобиль Hyundai Elantra и микроавтобус Honda Stepwgn. По данным ГУ МВД по Самарской области, шесть человек погибли на месте ДТП, а еще шесть получили телесные повреждения и были доставлены на "скорой" в больницу.
Погибли водитель 30-летний Hyndai Elantra, его пассажиры-мужчины 26-ти, 25-ти и 47-ми лет и 20-летняя девушка. Также погибла пассажирка микроавтобуса 43-х лет.
В больницу доставлены 25-летений водитель микроавтобуса, его пассажиры - 28-ими летний, двое 29-летних, 34-х и 35-ти лет. А также пассажир 26-летний пассажир Hyndai Elantra. Один пассажир Honda Stepwgn находится без сознания, личность устанавливается сотрудниками полиции, сообщает облГлавк.
Прокуратурой Большеглушицкого района области организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!