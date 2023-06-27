16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ДТП под Большой Глушицей погибли шесть иностранцев ГУ МВД по Самарской области: водитель Hyndai Elantra выехал на "встречку" Прокуратура Большеглушицкого района организовала проверку по факту ДТП с шестью погибшими Шесть человек погибли и шесть пострадали в ДТП в Самарской области ДТП в Тольятти: один человек погиб и один госпитализирован

ДТП Происшествия

В ДТП под Большой Глушицей погибли шесть иностранцев

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночном ДТП на 110 км автодороги А-300 погибли два гражданина Киргизии и четверо граждан Узбекистана. Об этом сообщает МИД Кыргызской Республики.

"В результате ДТП погибли шесть человек — двое граждан КР (1992, 1979 г. р.), мужчина и женщина, а также четверо граждан Узбекистана. Посольство КР в РФ оказывает консульско-правовую помощь пострадавшим гражданам КР и занимается организацией доставки тел умерших граждан на Родину", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 30-летний водитель Hyndai Elantra выехал на "встречку", где столкнулся с микроавтобусом. 

В больницу доставлены 25-летний водитель микроавтобуса, его пассажиры — 28-летний, двое 29-летних, 34 и 35 лет, а также 26-летний пассажир Hyndai Elantra. Один пассажир Honda Stepwgn находится без сознания, личность устанавливается сотрудниками полиции, сообщает облГлавк.

"8 пострадавших в ДТП в Самарской области госпитализированы. Двое из них в тяжелом состоянии, шесть — в состоянии средней тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", — сообщает Минздрав РФ. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Pavlik Morozoff 06 января 2023 16:12 В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2