В ДТП под Большой Глушицей погибли шесть иностранцев

В ночном ДТП на 110 км автодороги А-300 погибли два гражданина Киргизии и четверо граждан Узбекистана. Об этом сообщает МИД Кыргызской Республики.

"В результате ДТП погибли шесть человек — двое граждан КР (1992, 1979 г. р.), мужчина и женщина, а также четверо граждан Узбекистана. Посольство КР в РФ оказывает консульско-правовую помощь пострадавшим гражданам КР и занимается организацией доставки тел умерших граждан на Родину", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 30-летний водитель Hyndai Elantra выехал на "встречку", где столкнулся с микроавтобусом.

В больницу доставлены 25-летний водитель микроавтобуса, его пассажиры — 28-летний, двое 29-летних, 34 и 35 лет, а также 26-летний пассажир Hyndai Elantra. Один пассажир Honda Stepwgn находится без сознания, личность устанавливается сотрудниками полиции, сообщает облГлавк.

"8 пострадавших в ДТП в Самарской области госпитализированы. Двое из них в тяжелом состоянии, шесть — в состоянии средней тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", — сообщает Минздрав РФ.