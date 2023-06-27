Из Самарского региона отправлен гуманитарный конвой в Белгородскую область

Во вторник, 27 июня, секретарь реготделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров принял участие в отправке машин с гуманитарной помощью из Самары в Белгородскую область.

Две фуры укомплектованы грузом общим весом почти 40 тонн. Это продукты питания, товары первой необходимости, одежда. Гуманитарный груз, предназначенный жителям прифронтовой полосы, формировался в Самаре несколько дней с помощью депутатов фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе и местных отделений.

Было оперативно закуплено все необходимое, чтобы загрузить машины: масло, мука, крупы, продукты длительного хранения, постельное белье, бытовая химия и средства гигиены. Работу по сбору, упаковке и комплектации 40 тонн груза осуществили волонтеры Самарского регионального отделения "Единой России".

Дмитрий Азаров выразил благодарность за содействие в оказании помощи жителям, а также пожелал водителям большегрузов, которые сегодня отправляются в дорогу, доброго пути: "Делаем благое дело. Доброй вам дороги! Спасибо вам, встретимся на самарской земле".

Они отметили, что не первый раз возят гуманитарные грузы из Самарской области. "На дороге в колонне сопровождают, приветствуют наше движение. По прибытии приятно видеть, что груз направляется людям, которые в этом остро нуждаются. В Белгород еду второй раз, а Снежное посещал раз восемь", — рассказал водитель-дальнобойщик Петр Грачев.

Гуманитарные колонны из Самарской области — это уже добрая традиция. Обычно груз и посылки везут в зону СВО. В формирование посылок для бойцов включаются все больше жителей региона. Дмитрий Азаров регулярно приезжает в братский город Снежное, а также на передовую, где встречается с защитниками Родины и передает подразделениям гуманитарную помощь и дополнительные спецсредства для успешного выполнения боевых задач.

"Помощь эту продолжим оказывать и дальше", — заверил секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что Самарская область готова принять на отдых детей из Белгородской области — так же, как принимали ребят из новых регионов страны. Этот вопрос уже обсуждается с руководством приграничного региона. "Готовы такие возможности предоставить Белгородской области не только в летний период. Работу эту продолжим", — подчеркнул глава региона.

Как сообщил руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин, в Самарской области уже отдохнули 48 ребят из города Сватово Луганской народной республики. Этот вопрос Дмитрий Азаров обсуждал с главой Сватовского района в ходе своей недавней поездки в зону СВО.

Александр Живайкин передал Дмитрию Азарову письма от ребят с благодарностью. "Дети были радостные, им очень понравилось здесь. Обещал, что передам Вам благодарственные письма от них за тот праздник, который был в течение двух недель", — обратился он к Дмитрию Азарову.

Напомним, что ситуация в Белгороде остается непростой: людям нужны продукты, фасованные крупы, средства гигиены, новая одежда и обувь, посуда, электрочайники, зарядные устройства для телефонов. Полный список всего самого необходимого можно узнать в пунктах сбора гуманитарной помощи, который продолжают свою работу в местных отделениях "Единой России и исполнительном комитете реготделения партии.