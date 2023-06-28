Через медицинскую миссию партии "Единая Россия" в новых регионах прошли 2 тысячи волонтеров

В больницах и госпиталях отработали более 800 медиков-волонтеров и 1200 активистов МГЕР и "Волонтерской роты"- их опыт стал основой для необходимых законодательных изменений в сфере здравоохранения.

С начала СВО "Единая Россия" организовала отдельное направление гуманитарной миссии в новых регионах - медицинское. За это время на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях местным медикам помогали более 2 тысяч человек. Это врачи российских учреждений здравоохранения, медсестры, студенты-медики.

"В апреле 2022 года в Мариуполе шли бои и помощь врачей была нужна, как "воздух". В те дни "Единая Россия" открывала единственный на левом берегу медицинский центр для жителей города - "Аполлония". Туда я позвал ребят, они сразу откликнулись на предложение. Их работа - яркий пример самоотверженности и безграничной преданности своему делу. Я благодарен каждому из более чем 800 медиков-добровольцев, которые приехали на Донбасс, помогали и помогают сейчас гражданским и военным", - рассказал депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Хубезов, который сам в третий раз отправился добровольцем на фронт.

Ежедневно с июня 2022 года помощь пациентам и врачам больницы интенсивного лечения Мариуполя, больницы им. Калинина в Донецке, военного госпиталя в Луганске, а также жителям Херсонской области в пунктах временного размещения оказывают волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты".

"Они делают перевязки, ассистируют во время проведения операций, ухаживают за больными, оформляют пациентов, поступивших в больницы и госпитали, помогают в рентген-кабинетах, выгружают и распределяют гуманитарную помощь. При необходимости выезжают с бригадами скорой, а также помогают эвакуировать раненых. В больнице интенсивного лечения в Мариуполе, где не работает лифт, они транспортируют тяжелобольных пациентов: переносят их на процедуры и обратно. Наши волонтеры имеют и опыт работы в экстремальных условиях. Они помогали в госпитале в Лисичанске, который находится вблизи линии боевого соприкосновения", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Подготовить волонтеров к работе в медучреждениях новых регионов помогают специально организованные "Единой Россией" курсы.

"По линии минздрава обучаем врачей, медсестер, студентов медицинских вузов и колледжей современным правилам оказания первой помощи. Опыт военной медицины показал, что от человека, который первым приходит на помощь к бойцу, зависит не только его жизнь, но и судьба его семьи. Все армейские достижения по оказанию первой помощи нужно изучать и перенимать гражданским ведомствам. Мы видим, что во многом причины предотвратимых смертей едины как на поле боя, так и при обстреле мирных граждан, при ДТП и иных ЧС. И принципы оказания помощи должны быть едины", - отметил Дмитрий Хубезов.

Он координировал работу медиков-волонтеров на Донбассе с первых дней СВО. С началом мобилизации ушел на фронт, служил в военном госпитале вблизи линии фронта в ЛНР. В конце мая Дмитрий Хубезов попросил освободить его от поста председателя комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вернуться в зону СВО.

Его опыт работы в зоне спецоперации стал основой для разработки законодательства о первой помощи.

"По линии "Единой России" вместе с коллегами из партийного проекта "Здоровое будущее" планируем внести новое положение народной программы - обучение современным и эффективным правилам оказания первой помощи всех жителей страны", - добавил он.

Отвечать за создание единых программ обучения, подготовку инструкторов, обновление теоретических знаний, внедрение современных практических умений будет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. По словам Дмитрия Хубезова, для помощи жителям новых регионов привлекают лучшие кадры.

"Главным внештатным специалистом по первой помощи в четырех новых субъектах назначен Артем Катулин. Легендарный человек, основатель ведущего в стране центра по обучению первой помощи с элементами тактической медицины. Сразу три моих помощника в ближайшее время выезжают вместе с нами в зону проведения СВО. Каждый из них - эксперт в области оказания первой помощи. Мы понимаем, что нашей стране и нашему народу выпали очень трудные испытания. И для Победы нужно перестроиться и отдавать еще больше сил, времени, знаний и умений. В данным момент нет ничего важнее, чем защита нашей Родины", - заключил Дмитрий Хубезов.

"Самарские волонтеры - медики проявили себя еще во время пандемии коронавируса. Среди них - активисты "Молодой гвардии" и волонтеры Самарского реготделения партии. Некоторые ребята по несколько недель или месяцев провели, работая в центрах гуманитарной помощи "Единой России" в Мариуполе, Мелитополе, Купянске. Многие из наших волонтеров - выпускников самарского медицинского колледжа имени Н.Ляпиной ушли добровольцами в зону СВО - лечить раненых. Более 30 добровольцев из Самарской области перед выездом на Донбасс прошли обучающий медицинский практикум для волонтеров. Занятия были организованы на базе Самарского реготделения "Единой России".Это предложение тоже исходило от наших волонтеров-медиков. С первых дней спецоперации в регионе выстроена системная работа по поддержке жителей новых территорий и участников СВО. Отправлено более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи, продолжают свою работу пункты сбора "гуманитарки" в местных отделениях "Единой россии" и региональном исполкоме", - отметил координатор волонтеров Самарского реготделения партии Антон Родионов.