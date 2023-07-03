В Самаре на капремонт машиностроительного техникума выделили 89,5 млн рублей

ГБУ Самарской области "Агентство по реализации молодежной политики" ищет подрядчика, который капитально отремонтирует машиностроительный техникум (пр. Масленникова, 37), являющийся выявленным объектом культурного наследия.

Начальная цена контракта — 89,59 млн рублей. Подрядчик должен будет капитально отремонтировать фасад, фундамент, помещения подвала, первого, второго, третьего этажей и крышу. Здание планируется отдать для нужд Агентства по реализации молодежной политики.

Победитель торгов определится после 13 июля, он должен выполнить работы по 20 ноября 2023 г.