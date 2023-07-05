Дмитрий Азаров подвел итоги форума гражданских инициатив в Самаре

Во вторник, 4 июля, в Самаре прошел масштабный форум первичных и местных отделений партии "Единая России". На площадке Дворца спорта им. В.Высоцкого он объединил депутатов Госдумы и областного парламента, представителей общественных организаций, сторонников и членов партии, неравнодушных жителей региона, активистов молодежных объединений, волонтеров и представителей бизнеса.

Открытый и доверительный диалог развернулся по нескольким дискуссионным площадкам. Они затронули основные направления гражданских инициатив, реализуемых на территории области: "Президентские гранты", "Мой Дом", "Народная программа", "Возвращение", "СОдействие". Секретарь реготделения "Единой России", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в работе сессий и по итогам обсуждения важнейших социальных проектов озвучил целый ряд предложений для совместной дальнейшей отработки.

Дмитрий Азаров отметил, что форум показал масштабы сотрудничества "Единой России" со структурами гражданского общества и бизнеса, активного развития взаимодействия между властью и обществом.

"Основная идея форума состояла в том, чтобы создать коммуникационные площадки по каждому направлению и виду гражданских инициатив, реализуемых в регионе, дать возможность активным людям увидеть друг друга, обменяться опытом наиболее эффективных практик для их дальнейшего распространения в интересах жителей Самарской области, всех муниципальных образований. Очень здорово, что наши первичные и местные отделения поддерживают этих инициативных людей, помогают им в реализации социально значимых проектов", - подчеркнул секретарь реготделения партии "Единая Россия".

На дискуссионных площадках форума рассматривались самые массовые и популярные направления. Например, региональный проект "СОдействие" предусматривает софинансирование из бюджета начинаний общественных организаций и активных граждан. За 2017-2022 годы реализовано 1060 проектов, инициированных жителями региона.

"Такие инициативы всегда находили поддержку. Более 1,1 млрд рублей направлено из бюджета, и, вне всякого сомнения, будем поддерживать и дальше - для этого у нас есть все возможности", - отметил глава региона. И добавил, что во время обсуждения проектов и вопросов были получены дополнительные предложения по расширению участия граждан в реализации проектов.

Дмитрий Азаров отметил важность обсуждаемых на дискуссионной площадке вопросов по реализации "Народной программы" партии в регионе. В разговоре был затронут вопрос контроля исполнения намеченных планов. Губернатор поручил коллегам из правительства региона и главам муниципалитетов привлекать земляков, членов местных отделений партии к контролю исполнения гарантийных обязательств.

"Здесь время от времени возникают вопросы. Очень важно, чтобы наши местные отделения, общественные организации контролировали и эксплуатацию зданий, сооружений, дорожного покрытия, проверяли и то, как местная власть относится к содержанию этих объектов - для того, чтобы не допускать из-за ненормативной эксплуатации выхода из строя важных для людей объектов, которые мы вместе реализовали", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Самарская область уже традиционно является одним из лидеров в стране по реализации проектов Президентских грантов. Поучаствовать в работе этой дискуссионной площадки было чрезвычайно полезно всем, кто мечтает получить поддержку в реализации идей не только на региональном, но и на федеральном уровне.

"Благодаря созданным в нашем регионе, в том числе партийными структурами, возможностям Самарская область является одной из лидирующих по получению поддержки президентских грантов поддержки общественных инициатив и Фонда поддержки культурных инициатив", - добавил секретарь реготделения "Единой России".

Площадка, посвященная региональному партийному проекту "Мой Дом", стала самой популярной и масштабной, собрав несколько тысяч человек благодаря организации видеоконференцсвязи. Дмитрий Азаров добавил, что проект помогает жителям региона организовать грамотное управление своим жилым фондом.

"Хочу поблагодарить всех участников дискуссионной площадки за предложенную идею второго дома. Коллеги предложили, чтобы мы со знаниями эффективного управления жилым фондом пошли в школы. Тут же родилась идея, что школа, колледж, техникум, университет, а уж тем более общежития при них - это точно второй дом. Важно, чтобы мы со школьного возраста воспитывали грамотного собственника, небезразличного человека, готового действовать. Я благодарен за это предложение. Уверен, что мы вместе с министерством образования Самарской области и правительством в целом реализуем эту идею", - поддержал инициативу Дмитрий Азаров.

Важнейшая площадка посвящалась реализации региональной программы "Возвращение", разработанной для реабилитации и адаптации к мирной жизни наших воинов, возвращающихся с ранениями из зоны СВО.

"Это очень актуальная программа, которую одобрил и поддержал наш национальный лидер, президент страны Владимир Владимирович Путин, и дал прямое поручение к тиражированию нашей программы во всех субъектах Российской Федерации", - напомнил губернатор. Он подчеркнул, что героев-фронтовиков нужно встречать так, как они того заслуживают. Во время дискуссии прозвучал целый ряд идей.

"Договорились и о том, что проведем среди военнослужащих опрос о том, какая помощь, на их взгляд, необходима", - заметил руководитель области.

В завершение своего выступления Дмитрий Азаров подчеркнул, что "Единая Россия" помогает людям в реализации гражданских инициатив.

"Наша партия стала "точкой сборки" нашей страны, о чем говорил наш президент, - точкой социальной ответственности, творческой инициативы самых разных сегментов гражданского общества. Пожалуй, в Самарской области не осталось сколько-нибудь значимого социального слоя или общественной группы, которая не была бы охвачена вниманием и поддержкой первичных или местных отделений "Единой России", регионального отделения. Это очень хороший, значимый результат нашей работы, за которую хочу вас искренне поблагодарить", - резюмировал глава региона.