Мама с бизнесом: жительниц Самарской области обучат предпринимательству

Научиться совмещать развитие своего дела с заботой о семье смогут участницы популярного проекта "Мама-предприниматель-2023", который вновь пройдет в Самарской области.

Минэкономразвития региона и центр "Мой бизнес" открывают набор в проект, благодаря которому сотни предпринимательниц губернии уже получили экспертную, консультационную и грантовую поддержку для развития бизнеса. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

В этом году для участниц будет ещё больше возможностей: расширенная партнерская программа, опытные бизнес-эксперты и постоянная поддержка от специалистов центров "Мой бизнес".

В Самарской области ведется постоянная работа по совершенствованию инструментов поддержки и созданию условий для начинающих предпринимателей. Областное Правительство и Губернатор Дмитрий Азаров уделяют большое внимание формированию комфортного делового климата в регионе.

"Женский бизнес — особая категория предпринимательства, с особым подходом к ведению дел. Бизнес, как и семья, — это грамотная настройка процессов. И представительницы прекрасного пола способны виртуозно справляться с этой задачей, успешно совмещая все свои социальные роли: хранительницы домашнего очага, все успевающей мамы, женщины-руководителя, — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — С помощью программы "Мама-предприниматель" мы поможем участницам уверенно заявить о себе в бизнесе, начать свой предпринимательский путь и наметить первые шаги развития".

Подать заявку на участие можно до 13 сентября на сайте мамапредприниматель.рф. Обучение пройдет с 25 по 29 сентября в трех городах региона: Самаре, Тольятти и Сызрани. Это будет тренинг-интенсив с погружением в деловую среду, разработкой собственных бизнес-проектов.

Участницы смогут найти и укрепить идею для запуска бизнеса, научиться формировать продающее ценностное предложение, работать с маркетингом бизнеса и продукта, научиться эффективной презентации проекта и др.

По итогам обучения состоятся полуфиналы в городах — участницы представят свои проекты перед экспертным жюри, которое оценит экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость, чтобы определить список финалисток.

Региональный финал состоится 4 октября в Самаре. Победительница конкурса получит грант на реализацию своего проекта и сможет побороться за 1 млн рублей в федеральном этапе программы.

"Мы адаптируем программу под актуальные запросы, привлекаем новых партнеров, чтобы участницы получили разностороннюю поддержку, установили новые деловые связи, познакомились со всем комплексом возможностей и ресурсов для развития бизнеса в регионе", — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Соорганизаторами программы являются Фонд "Наше будущее", АО "Корпорация МСП". Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.