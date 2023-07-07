В Самаре запустили трамвай "Zа самбо"

Для популяризации спорта и привлечения детей и молодежи к занятиям самбо в Самаре при поддержке координатора федерального партийного проекта "Za самбо" в Самарской области, зампредседателя Самарской губернской думы, руководителя фракции "Единая Россия" Александра Живайкина в запустили брендированный трамвай.
"Наш проект в Самарской области развивается, сегодня более 5 тысяч юных спортсменов выбрали самбо. Целиком и полностью одобряю этот выбор! Самбо — это исконно русский вид единоборств, развивающий смелость, силу духа, ловкость, умение стратегически мыслить — все то, что всегда пригодиться и в жизни", — отметил координатор партийного проекта "Zа самбо" в Самарской области Александр Живайкин.
Организаторы надеются, что брендированный транспорт повысит узнаваемость проекта и будет способствовать популяризации самбо. Это отечественное единоборство сейчас активно развивается в Самаре, Тольятти, Отрадном, Сызрани и большинстве районов области.
В рамках проекта "Zа самбо" партия "Единая Россия" планирует также запуск аналогичного брендированного автобуса в Тольятти.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!