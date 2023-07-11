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Экономика и бизнес

Власти Самары выставили на продажу земельный участок в Советском районе

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары опубликовал извещение о возможности предоставления в собственность по договору купли-продажи для ИЖС земельный участок на ул. Печерской в Советском районе. Площадь участка — 375 кв. м.

"Заинтересованные в предоставлении участка граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже участка на бумажном носителе по адресу: Самара, ул. Галактионовская, 132, каб. 101", — отмечается в извещении.

Заявления будут принимать с 12 по 25 июля в будние дни с 8:30 до 16:00.

"Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в управление образования земельных участков департамента градостроительства", — сообщили в ведомстве.

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