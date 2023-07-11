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Дмитрий Азаров подал в избирком документы для участия в выборах губернатора

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 июля, Дмитрий Азаров представил в областную избирательную комиссию документы на выдвижение кандидатом на предстоящих выборах губернатора Самарской области. Об этом сообщает сайт реготделения партии "Единая Россия".

Фото: samara.er.ru

Теперь до 26 июля Дмитрию Азарову, как и всем кандидатам, предстоит собрать не менее 166 подписей муниципальных депутатов. После того, как региональный избирком примет решение о регистрации кандидатов, фамилии претендентов попадут в избирательный бюллетень.

"Состоявшаяся сегодня подача документов на выдвижение уже ко многому обязывает с точки зрения начала избирательной кампании и, конечно же, вводит и определённые ограничения. Сегодня сделан первый шаг по оформлению документов. Рассчитываю, что в ближайшее время смогу заручиться и поддержкой депутатов муниципального уровня. Максимально сконцентрируюсь в этот период на встрече с людьми, на получении наказов.  Именно на основании наказов избирателей, предложений моих земляков мы и формировали "Народную программу", с которой я пойду на выборы, это программа поддержана партией "Единая Россия", — отметил Дмитрий Азаров.

Кандидатура Дмитрия Азарова была выдвинута на выборы 4 июля 2023 г. в ходе конференции Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Документы на участие в выборах губернатора также подали выдвиженцы от партий КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — патриоты — за правду", Демократическая партия России.

Напомним, избирательная кампания по выборам губернатора Самарской области стартовала 14 июня 2023 года. По решению Избирательной комиссии региона голосование пройдёт 8, 9 и 10 сентября этого года. Глава региона будет избран на 5 лет.

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