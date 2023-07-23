В Самарской области появятся еще четыре новых современных кинотеатра

Финансовую поддержку на создание и оборудование кинозалов получат 94 организации из 38 субъектов Российской Федерации. По итогам прошедшего конкурсного отбора в Самарской области цифровые кинозалы откроются в Нефтегорском, Шенталинском, Большечерниговском и Большеглушицком районах.

Залы оборудуют высокотехнологичными цифровыми киноустановками, позволяющими смотреть фильмы с высоким качеством изображения и звука, в том числе и в формате 3D. Для слабовидящих зрителей предусмотрена возможность тифлокомментирования.

"Я поздравляю коллег с победой в конкурсе! Совсем скоро у жителей Утевки, Шенталы, Большой Черниговки и Большой Глушицы появится возможность смотреть кино в качественно новом формате" — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.