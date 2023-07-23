В Самарской области появятся еще четыре новых современных кинотеатра

Финансовую поддержку на создание и оборудование кинозалов получат 94 организации из 38 субъектов Российской Федерации. По итогам прошедшего конкурсного отбора в Самарской области цифровые кинозалы откроются в Нефтегорском, Шенталинском, Большечерниговском и Большеглушицком районах.
Залы оборудуют высокотехнологичными цифровыми киноустановками, позволяющими смотреть фильмы с высоким качеством изображения и звука, в том числе и в формате 3D. Для слабовидящих зрителей предусмотрена возможность тифлокомментирования.
"Я поздравляю коллег с победой в конкурсе! Совсем скоро у жителей Утевки, Шенталы, Большой Черниговки и Большой Глушицы появится возможность смотреть кино в качественно новом формате" — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?