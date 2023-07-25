На набережной Самары пройдет фестиваль пляжных видов спорта

В Самаре на второй очереди набережной Волги (Первомайский спуск) пройдет "Самара Open Комус Fest". Фестиваль включает соревнования по восьми видам спорта: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжный паркур, пляжный алтимат, пляжное регби, пляжный баскетбол и пляжное сумо.
"Это масштабное мероприятие, которое направлено на развитие и популяризацию пляжных видов спорта, а также привлечение молодежи и взрослых к систематическим занятиям физической культурой", - отмечают организаторы.
С 26 июля на протяжении пяти дней более чем 1200 участников из разных регионов и стран будут соревноваться на 20 оборудованных площадках, чтобы выиграть денежный приз и доказать, что они лучшие в своем виде спорта.
При этом зрители смогут не только понаблюдать за игрой спортсменов, но и поучаствовать в различных конкурсах и выиграть призы от спонсора.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.