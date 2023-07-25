Поддержка фронта и исполнение народной программы: "Единая Россия" подвела итоги весенней сессии

Партия инициировала 40% законов в Госдуме, которые выполняют поручения президента по поддержке участников СВО и их семей, семей с детьми и социально-незащищенных категорий, обеспечению обороноспособности страны и её технологического суверенитета

Работу фракции "Единой России" в Государственной Думе в весеннюю сессию во многом определила спецоперация, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на итоговом собрании фракции.

"Единая Россия" продолжила укреплять статус и господдержку бойцов и их семей, закрывать пробелы, вскрытые СВО. В этой работе принимали участие все депутаты фракции. Хотел бы всем вам сказать спасибо. Эту работу мы вели, в том числе, на площадке рабочей группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению президента", - подчеркнул он.

Среди наиболее важных решений, принятых этой весной, Андрей Турчак назвал признание ветеранами боевых действий ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года, введение бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей. Отдельно секретарь Генсовета выделил упрощение порядка признания участников СВО без вести пропавшими и умершими.

"Мы эту проблему, как считаем, расшили. Это позволило родственникам выйти из "подвешенного состояния" и не ждать годами соответствующих судебных решений", - пояснил он.

Введены и дополнительные льготы для участников СВО и их детей при поступлении в вузы. Они получили право поступать на бюджетные места в пределах отдельной квоты и пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах.

"Наши бойцы, кто до начала СВО учился на платном отделении, теперь имеют возможность перевестись на бесплатное. Мы законодательно закрепили факт прохождения военной службы, в том числе, срочной службы по призыву, в качестве индивидуального достижения, которое учитывается при поступлении в вузы и колледжи. Минобрнауки уже оперативно разослало рекомендацию вузам о начислении максимальных 10 баллов. Просил бы коллег из профильных комитетов, всех депутатов встретиться с ректорами и довести до конкретного решения эту задачу", - подчеркнул секретарь Генсовета.

Также приняты поправки о переводе ежемесячной выплаты участникам СВО из натуральной полностью в денежную форму, закон о погашении государством военной ипотеки в случае гибели или получения тяжелой инвалидности в СВО. На этой же неделе предстоит рассмотреть поправки о приостановлении срочных трудовых контрактов мобилизованным и добровольцам на период участия в СВО, о праве работодателей выплачивать им материальную помощь. Реализация этих инициатив повысит гарантии социальной защиты бойцов, отметил Андрей Турчак.

Наряду с поддержкой фронта приоритетной задачей "Единой России" оставалось исполнение народной программы партии.

"Для ее реализации были приняты законы о развитии школьной медицины, бесплатном проезде детских автобусов по платным дорогам, поддержке спортивных тренеров, защите граждан от незаконных действий коллекторов, введении заброшенного имущества в оборот, повышении безопасности газового оборудования в МКД и многие другие", - напомнил Андрей Турчак.

Он добавил, что до конца сессии Госдума рассмотрит законопроект "Единой России" об инклюзивном отдыхе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в летних оздоровительных лагерях.

"С просьбой решить этот вопрос в партию неоднократно обращались родители, НКО. Принятие и реализация закона станут еще одним шагом в развитии доступной среды для особенных детей", - отметил секретарь Генсовета.

В свою очередь, руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев отметил, что принятые депутатами фракции решения отвечают на существующие вызовы и создают условия для стабильного социально-экономического развития.

"Ко второму чтению готовится законопроект о занятости - он направлен на профилактику безработицы, закрепляет понятие частичной занятости. Законодательно закрепить это понятие дал поручение президент на Сакнт-Петербургском международном эконмическом форуме. Чтобы граждане, ухаживающие за детьми, инвалидами, пожилыми людьми, могли беспрепятственно получать господдержку, несмотря на доход от подработки", - сказал он.

При поддержке "Единой России" создана единая цифровая платформа в социальной сфере - она позволяет перейти на беззаявительный порядок предоставления многих мер соцподдержки.

"Это стало еще одним шагом к созданию государства, удобного для жизни людей", - подчеркнул руководитель фракции "Единой России".

Изменены критерии признания семей нуждающимися - теперь при расчете среднедушевого дохода учитываются доходы только отдельной семьи, а не всех членов домохозяйства.

Многое сделано в сфере образования. Возобновлено трудовое воспитание в школах, приняты решения по возвращению школьной медицины. Студентам последних курсов педколледжей и техникумов предоставлено право работать в начальных классах.

"В сфере науки и высшей школы создана единая площадка, позволяющая каждому абитуриенту на открытой конкурсной основе независимо от места проживания поступить в вуз по целевому направлению с последующей гарантией рабочего места", - отметил Владимир Васильев.

Принят ряд законопроектов, направленных на поддержку материнства и детства. Запрещена продажа вейпов несовершеннолетним, расширена возможность использования маткапитала, освобождены от налогов средства матподдержки учащимся в трудной жизненной ситуации.

Он также отметил, что в весеннюю сессию "Единая Россия" защитила права потребителей финансовых услуг.

"Принят закон, обязывающий банки прописывать полную стоимость кредита в договоре максимально крупным шрифтом. Кредитные каникулы закреплены в качестве бессрочной меры поддержки для людей, попавших с сложную жизненную ситуацию", - сказал Владимир Васильев.

Одним из ключевых направлений работы фракции стала поддержка семей с детьми. По инициативе партии отменен НДФЛ при продаже земельных участков для семей с детьми, идет работа над расширением гарантий для детей с особенностями развития и детей-сирот, рассматриваются другие инициативы.

Помимо этого, "Единая Россия" обеспечила возможность врачам-стажерам работать под контролем наставников, что позволит решать проблему кадрового дефицита в здравоохранении, продолжила развитие сферы образования, приняла ряд решений по защите традиционных ценностей.

Также приняты законы о наказании за дискредитацию армии и распространение ложной информации в отношении добровольцев. Предусмотрена повышенная ответственность в отношении террористов, диверсантов, изменников Родины. Обеспечена возможность оперативной блокировки запрещенного контента в интернете - призывов к терроризму, экстремизму, сбору средств для поддержки ВСУ.

В заключение Андрей Турчак напомнил, что на прошлой неделе прошло заседание Программной комиссии под председательством Дмитрия Медведева. Его темой стало финансовое обеспечение реализации мероприятий народной программы в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов.

"Председатель партии позитивно оценил реализацию мероприятий народной программы в этом году и поручил обеспечить их финансово в проекте федерального бюджета. Ни одно из мероприятий не должно сдвигаться вправо. Все, что было обещано людям, должно быть выполнено", - подчеркнул секретарь Генсовета.

"В Самарской области для участников СВО и их родственников установлено более 20 региональных мер поддержки. На каждую семью военнослужащего создан социальный паспорт, действует региональная программа "Возвращение", в рамках которой за каждым бойцом и его семьей закреплен куратор. Он помогает оформить льготы, статус инвалидности, получить лечение, реабилитацию, путевки в санатории", - рассказал секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров.

Напомним, что семьям участников СВО может быть оказана социальная помощь на основе социального контракта на ведение личного подсобного хозяйства, индивидуальное предпринимательство, преодоление трудной жизненной ситуации, переобучение и поиск работы. Существует дополнительная материальная помощь в размере 10 000 руб. на каждого ребенка военнослужащего, ежемесячная доплата к пенсии инвалидам боевых действий.

Кроме того, в государственных образовательных организациях Самарской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, семьи участников СВО освобождены от платы за содержание детей и обеспечены одноразовым бесплатным горячим питание для учащихся с 5 по 11 класс.