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Кино Культура

В сквере Эльдара Рязанова покажут классические комедии

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В сквере Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) в Самаре пройдут кинопоказы.

Фото: музей Эльдара Рязанова

4 августа, 18:00 - "Урок литературы" (Мосфильм, реж. А.Королев, 1968, 12+).

В главных ролях: Леонид Куравлев, Инна Макарова, Валентина Малявина, Евгений Леонов, Лариса Пашкова, Любовь Добржанская, Готлиб Ронинсон, Виктория Федорова, Николай Парфенов, Евгений Стеблов.

5 августа, 16:00 - "Вас вызывает Таймыр" (Мосфильм, реж. А.Королев, 1970, 6+).

В главных ролях: Юрий Кузьменков, Евгений Стеблов, Евгений Весник, Павел Павленко, Елена Коренева, Светлана Старикова, Зиновий Гердт, Инна Макарова, Валентина Талызина, Екатерина Васильева.

18:00 - "Три дня в Москве" (Мосфильм, реж. А.Королев, 1974, 12+).

В главных ролях: Семен Морозов, Наталья Варлей, Станислав Садальский, Мария Коренева, Светлана Крючкова, Евгений Весник, Валентина Сперантова, Анатолий Веденкин, Юрий Кузьменков, Иван Рыжов.

6 августа, 18:00 - "Большая перемена" (Мосфильм, реж. А.Королев, 1972, 0+).

В главных ролях: Михаил Кононов, Евгений Леонов, Ролан Быков, Александр Збруев, Светлана Крючкова, Юрий Кузьменков, Наталия Богунова, Наталья Гвоздикова, Савелий Крамаров, Виктор Проскурин.

Кинопоказ проводится при поддержке Госфильмофонда России.

Посмотреть фильмы можно бесплатно.

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Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

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Хорошее дело.

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официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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