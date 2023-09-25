В Самаре пройдет благотворительный вечер АНО "Территория Добра" для партнеров проекта "Путевка в жизнь"

В четверг, 28 сентября, в 19:00 состоится благотворительный вечер, посвященный презентации проекта "Путевка в жизнь". Цель мероприятия - рассказать о перспективах наставничества для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, через социализацию с помощью значимых взрослых.

Этот проект на территории Самарской области начался в октябре 2022 года. В настоящее время он получил поддержку правительства Самарской области и Фонда президентских грантов.

Тема наставничества актуальна для региона. В проекте участвуют подростки из социально-реабилитационных центров и взрослые, прошедшие подготовку в "Территории Добра". Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, "проект очень важен как для детей, воспитывающихся без родителей, так и для детей, воспитывающихся в сложных семьях".

В Самаре на данный момент четыре учреждения участвуют в проекте "Путевка в жизнь", уже сформировано 15 пар взрослый-подросток. Своих наставников ожидают 23 подростка и 79 кандидатов в наставники проходят подготовку для участия в проекте. Планируется расширять охват учреждений Самарской области и информировать о проекте как можно большее число неравнодушных людей.

В числе приглашенных гостей благотворительного вечера представители государственной власти, депутаты Самарской губернской думы, специализированных детских учреждений-участников проекта, партнеры фонда - представители крупного и среднего бизнеса Самары, а также действующие наставники.

Мероприятие будет проходить в формате круглого стола