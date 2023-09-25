"Тольяттиазот" начал ремонтную кампанию на агрегате по производству аммиака №5

ТОАЗ начал плановые ремонтные работы на агрегате по производству аммиака №5. Работы будут включать диагностику, ремонт и замену оборудования, что позволит повысить энергоэффективность и экологичность производства. Параллельно с ремонтом запланирована экспертиза промышленной безопасности.

За месяц планируется обследовать регенераторы, котлы-утилизаторы и теплообменники агрегата. Для увеличения степени очистки газов от оксида углерода в низкотемпературном конверторе будет загружен новый катализатор.

Среди наиболее значимых работ - ремонт воздушного компрессора и антикоррозийная обработка факельной установки. Ревизии и ремонту подлежат также динамическое оборудование и запорно-регулирующая арматура.

Еще один важный этап ремонтной кампании - благоустройство территории: восстановление фундаментов, отмостки и технических площадок.

"Своевременные ремонтные работы на агрегатах позволяют повышать стабильность и надежность технических процессов для выпуска качественной продукции. Особенность этой кампании - внедрение нового катализатора. После получения результатов опытно-промышленной эксплуатации будет рассмотрен вопрос о его использовании на других агрегатах ТОАЗа", - комментирует главный инженер ПАО "ТОАЗ" Андрей Кургин.