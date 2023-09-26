"Единая Россия" проведет зимний спортивный марафон "Сила России"

С июня по август "Единая Россия" провела свыше 6 тыс. открытых тренировок с известными спортсменами. Итоги летнего всероссийского спортивного марафона "Сила России" подвели на ВКС с регионами. Спортивные мероприятия состоялись на 3,5 тыс. площадок при участии более чем тысячи НКО.

"Вместе со Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых провели неделю инклюзивного спорта. Это свыше восьми тысяч участников и 600 тренировок. Делали все это время акцент на работу в военных городках, с семьями участников СВО. Все тренировки пользовались популярностью. В финальном мероприятии к Дню физкультурника участвовало более чем девять тысяч человек", - рассказала председатель Центрального совета сторонников "Единой России", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

По ее словам, абсолютными лидерами по количеству площадок и масштабу тренировок стали Московская и Свердловская области, Санкт-Петербург. Также лидируют Брянская, Волгоградская, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Ростовская, Тюменская и Челябинская области, Краснодарский край, республики Башкортостан, Коми, Татарстан и Чечня.

"Тренировки были доступными для всех. Участники смогли пообщаться с именитыми атлетами, получить автографы и наставления. Занятия провели двукратный триумфатор Олимпийских игр Виктор Маркин, трехкратный сурдочемпион мира, дважды призер сурдлимпиады Данил Иванов, 98-кратный рекордсмен по плаванию в ластах Сергей Ахапов, олимпийские триумфаторы Александр Тихонов, Владислав Третьяк, Владимир Бармашов и многие другие. Каждый из них дал возможность прикоснуться к "Силе России" в ее маститых и титулованных проявлениях", - отметил многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, 13-кратный чемпион СССР и России, сенатор Александр Карелин.

Мероприятия прошли и в новых регионах. По их итогам 40 детей из Шахтерска выехали на тренировки в Московскую область.

Как сообщил депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков, работа с детьми продолжится и в Шахтерске состоятся мастер-классы по биатлону, хоккею.

"Мы получили множество просьб не закрывать сайт "Силы России", использовать его для проведения аналогичных тренировок. А в феврале организуем зимний спортивный марафон "Сила России". Это будет месяц спорта с акцентом на зимние виды", - сообщила Ольга Занко.

"Более тысячи жителей региона стали участниками мероприятий спортивного марафона, было задействовано 25 основных площадок, где прошло более 60 тренировок по волейболу, кекусинкай-каратэ, бегу, самбо, боксу, скандинавской ходьбе, йоге. Мы старались выбирать для тренировок и мастер-классов открытые площадки на свежем воздухе. Радует, что всегда к этим мероприятиям присоединялись жители нашего города, а зрителей было еще больше. Жаркой была борьба на открытом чемпионате Самарской области по пляжному волейболу. А самым ярким событием этого лета стали районные и зональные этапы соревнований "Высший класс" между школьными родительскими командами. В них участвовало более 10 тыс. жителей региона", - рассказал координатор партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области Роман Балтер.