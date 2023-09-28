Самарские кинематографисты сняли фильм о Дмитрии Кабалевском

В среду, 4 октября, в 17:00 в кинотеатре "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105) пройдет премьера документального фильма самарского режиссера и сценариста Виктории Гармашовой "Дмитрий Кабалевский в Самаре. Воспитание ума и сердца" (12+).

На премьере авторы фильма и участники съемок расскажут о своем восприятии феномена творчества Дмитрия Кабалевского и его культурно-просветительской деятельности в Самаре, а также поделятся историями на съемочной площадке и творческими планами.

Над фильмом "Дмитрий Кабалевский в Самаре. Воспитание ума и сердца" работала команда самарских авторов: режиссер, сценарист - Виктория Гармашова, оператор-постановщик, монтажер - Андрей Абросимов, озвучил картину заслуженный артист РФ Владимир Гальченко.

Также в съемках участвовали заслуженные работники Самарской области и РФ: генеральный директор фонда Д.Б.Кабалевского Василий Щербаков, педагоги, концертмейстеры, учащиеся ДМШ им. Д.Д.Кабалевского и ДМХШ №1, хоровые коллективы, академический симфонический оркестр Самарской филармонии, участники XXVIII Международного конкурса молодых музыкантов им. Дмитрия Кабалевского.

Дмитрий Кабалевский - выдающийся советский композитор, дирижер, общественный деятель, музыкальный мыслитель, педагог-наставник, создатель программы "Музыка" в общеобразовательных школах, цель которой - музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. Благодаря трудам Кабалевского в СССР провели реформу музыкального образования, он много внимания уделял эстетическому воспитанию детей, создал большое количество рекомендаций и методических материалов для педагогов, написал книгу "Воспитание ума и сердца".

В 1962 г. городской молодежный клуб "ГМК-62 Куйбышев" пригласил Дмитрия Кабалевского для проведения детского молодежного конкурса молодых пианистов. Одновременно с главным конкурсом Кабалевского в самарских школах проходили мини-конкурсы юных пианистов, и за год организовали 37 хоровых студий по области. Дмитрий Кабалевский 15 лет подряд приезжал в Самару, общался с детьми, проводил школьные занятия и мастер-классы для педагогов.

Изначально конкурс Кабалевского был исключительно фортепианным, но с годами стал международным и прибавил номинации "Скрипка", "Виолончель", "Композиция", "Академическое сольное пение" и "Музыковедение".

При разнообразии музыкальных жанров, в которых работал Кабалевский, славу ему принесли произведения для детей и молодежи. Песни разучивали во всех школах, детских садах и пионерских лагерях Советского Союза. За композитором закрепился титул "Лучший музыкальный друг детей".

Вход на премьеру свободный.