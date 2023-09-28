Самарские кинематографисты сняли фильм о Дмитрии Кабалевском

В среду, 4 октября, в 17:00 в кинотеатре "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105) пройдет премьера документального фильма самарского режиссера и сценариста Виктории Гармашовой "Дмитрий Кабалевский в Самаре. Воспитание ума и сердца" (12+).
На премьере авторы фильма и участники съемок расскажут о своем восприятии феномена творчества Дмитрия Кабалевского и его культурно-просветительской деятельности в Самаре, а также поделятся историями на съемочной площадке и творческими планами.
Над фильмом "Дмитрий Кабалевский в Самаре. Воспитание ума и сердца" работала команда самарских авторов: режиссер, сценарист - Виктория Гармашова, оператор-постановщик, монтажер - Андрей Абросимов, озвучил картину заслуженный артист РФ Владимир Гальченко.
Также в съемках участвовали заслуженные работники Самарской области и РФ: генеральный директор фонда Д.Б.Кабалевского Василий Щербаков, педагоги, концертмейстеры, учащиеся ДМШ им. Д.Д.Кабалевского и ДМХШ №1, хоровые коллективы, академический симфонический оркестр Самарской филармонии, участники XXVIII Международного конкурса молодых музыкантов им. Дмитрия Кабалевского.
Дмитрий Кабалевский - выдающийся советский композитор, дирижер, общественный деятель, музыкальный мыслитель, педагог-наставник, создатель программы "Музыка" в общеобразовательных школах, цель которой - музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. Благодаря трудам Кабалевского в СССР провели реформу музыкального образования, он много внимания уделял эстетическому воспитанию детей, создал большое количество рекомендаций и методических материалов для педагогов, написал книгу "Воспитание ума и сердца".
В 1962 г. городской молодежный клуб "ГМК-62 Куйбышев" пригласил Дмитрия Кабалевского для проведения детского молодежного конкурса молодых пианистов. Одновременно с главным конкурсом Кабалевского в самарских школах проходили мини-конкурсы юных пианистов, и за год организовали 37 хоровых студий по области. Дмитрий Кабалевский 15 лет подряд приезжал в Самару, общался с детьми, проводил школьные занятия и мастер-классы для педагогов.
Изначально конкурс Кабалевского был исключительно фортепианным, но с годами стал международным и прибавил номинации "Скрипка", "Виолончель", "Композиция", "Академическое сольное пение" и "Музыковедение".
При разнообразии музыкальных жанров, в которых работал Кабалевский, славу ему принесли произведения для детей и молодежи. Песни разучивали во всех школах, детских садах и пионерских лагерях Советского Союза. За композитором закрепился титул "Лучший музыкальный друг детей".
Вход на премьеру свободный.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?