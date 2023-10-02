В Самарской области любящую семью могут обрести одинокие пожилые люди

Самарская область вошла в число первых субъектов в России, где начала реализовываться такая социальная технология, как приемная семья для пожилых граждан и инвалидов. В силу разных жизненных обстоятельств люди в старости остаются одни, ухаживать за ними некому. Для таких людей есть альтернатива - получать поддержку и заботу в рамках приемной семьи.

Такая стационарозамещающая технология направлена на повышение качества жизни пожилых граждан и реализуется в рамках национального проекта "Демография".

В Тольятти недавно была одна из приемных семей. Супруги Диана Худайкулова и Геннадий Шальнов стали приемными родственниками, пригласив к себе жить 81-летнюю Аллу Федоровну Волошину. Познакомились они более года назад, когда Диана работала медсестрой в пункте временного размещения граждан, прибывших с территории Луганской и Донецкой народных республик в Самарскую область, в их числе была и Алла Федоровна. Одинокая пожилая женщина, инвалид 3 группы приехала из Мариуполя. Диана Сергеевна сразу прониклась судьбой Аллы Федоровны, они стали общаться и дружить.

"Мы как-то почти сразу сдружились, встречи с Дианой стали для меня отдушиной. Она постоянно старалась порадовать меня чем-то. А потом в один из дней сообщила, что хочет забрать к себе. Конечно, я этому очень обрадовалась. Вот уже почти полгода живу в этой прекрасной семье, где приняли меня хорошо и очень внимательно ко мне относятся", - говорит Алла Волошина.

У супругов есть два сына, но они уже взрослые.

"У нас быстро и легко сложились доброжелательные отношения. У нас не бывает разногласий, потому что мы друг к другу прислушиваемся. Мне Алла Федоровна сразу очень понравилась. Она - свой человек. Первым делом ее познакомили с моей мамой, съездив в гости к ней, потом в режиме онлайн представили сыновьям. Они Аллу Федоровну называют бабушкой. Она нам стала родной и полноправным членом нашей семьи", - рассказывает Диана Худайкулова.

Алла Волошина не любит сидеть без дела - часто радует домочадцев борщом и пирожками.

Все приемные семьи в Самарской области создаются на основе трехстороннего договора, который заключается между комплексным центром социального обслуживания населения, лицом, нуждающимся в уходе, и лицом, оказывающим уход. Создать семью могут совершеннолетние граждане, не являющиеся близкими родственниками. Сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения регулярно осуществляют патронаж и контроль за оказанием социальных услуг в приемных семьях.

В Самарской области с момента начала реализации данной меры социальной поддержки более 850 пожилых граждан и инвалидов получили уход в рамках приемной семьи.

Желающие оформить такую семью могут обратиться в комплексный центр соцобслуживания по месту жительства.