"Единая Россия" дала старт Всероссийскому конкурсу к 30-летию Конституции РФ

Конкурс "30 лет Конституции России — проверь себя!" проходит онлайн на сайте constitution.er.ru до 25 ноября. Принять участие в нём могут все желающие старше 18 лет.

"Участникам предстоит ответить на 10 вопросов об основах Конституции. Система выбирает вопросы случайным образом, они каждый раз разные. На прохождение теста даётся 10 минут. Победителей определят из числа тех, кто правильно ответил на все вопросы за максимально короткое время. Они получат ценные призы. А каждый участник, прошедший тест, получит электронный сертификат", — рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин на ВКС с региональными отделениями партии.

Помимо этого, по инициативе "Единой России" в регионах состоится более 600 мероприятий, посвящённых Конституции. В Самарской области во всех местных отделениях партии запланировано более полусотни мероприятий разнообразных форматов: флэшмобы, интеллектуальные квизы, игры "Я — гражданин", классные часы, на которых расскажут об основах российской государственности. В некоторых муниципалитетах волонтёры проведут блиц-опросы на знание Конституции РФ и те, кто правильно ответит — получит в подарок собственный экземпляр Основного закона России. Юные жители самарского региона, которые в этот день получают паспорт, тоже станут обладателями Конституции Российской Федерации.

"Это викторины, интеллектуальные игры, конкурсы детских рисунков, цикл тематических экскурсий, мероприятия в штабах общественной поддержки "Единой России". Мы также планируем провести серию уроков "Разговоры о важном" для школьников старших классов, лекции для студентов вузов по теме Конституции с участием депутатов всех уровней, глав регионов, секретарей наших реготделений, юристов. На них в интересной и доступной форме расскажем об Основном законе Российской Федерации, его содержании. О том, какие Конституция регулирует отношения, что представляют собой основы конституционного строя, как защищены права и свободы человека и гражданина, что такое федеративное устройство", — пояснил Александр Сидякин.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что проект "Единой России" к 30-летию Конституции имеет, в первую очередь, просветительское значение.

"Большое количество предложений при подготовке конституционных поправок поступило в социальный блок. Они касаются различных социальных гарантий: установления МРОТ не ниже прожиточного минимума, индексации пенсий не реже раза в год, обязательного социального страхования. По инициативе президента, правительства, "Единой России" был принят ряд последующих законов, но далеко не обо всех наши граждане знают. Поэтому важной задачей региональных отделений партии будет донести до людей содержание нового социального законодательства, чтобы они могли воспользоваться всеми мерами поддержки", — сказал он.

В заключение Александр Сидякин отметил, что итоги онлайн-конкурса подведут до 30 ноября. А награждение победителей состоится в декабре.



