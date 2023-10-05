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Волонтеры "Единой России" проводили домой детей из Донецка

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ребята провели три недели в детском лагере "Березки" в Самарской области. Для детей была организована увлекательная программа: днем они учились, а по вечерам проводили время вместе, играли и развлекались. По выходным они ездили на экскурсии по области или принимали интересных гостей.

Фото: samara.er.ru

В минувшие выходные активисты "Молодой Гвардии" провели для гостей с Донбасса квиз к Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Все участники игры получили призы от "Единой России", а в конце мероприятия ребята развернули российский триколор как символ нашего единства.

Ребята из ДНР с удовольствием делились положительными впечатлениями о лагере и о Самаре. Три недели пролетели незаметно, говорят они. Юные жители Донецка обрели друзей среди молодогвардейцев, горячо попрощались со своими новыми самарскими знакомыми, обещая снова приехать через год.

Напомним, дети из ДНР прибыли в 63-й регион по приглашению секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

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