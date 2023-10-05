Волонтеры "Единой России" проводили домой детей из Донецка

Ребята провели три недели в детском лагере "Березки" в Самарской области. Для детей была организована увлекательная программа: днем они учились, а по вечерам проводили время вместе, играли и развлекались. По выходным они ездили на экскурсии по области или принимали интересных гостей.
В минувшие выходные активисты "Молодой Гвардии" провели для гостей с Донбасса квиз к Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Все участники игры получили призы от "Единой России", а в конце мероприятия ребята развернули российский триколор как символ нашего единства.
Ребята из ДНР с удовольствием делились положительными впечатлениями о лагере и о Самаре. Три недели пролетели незаметно, говорят они. Юные жители Донецка обрели друзей среди молодогвардейцев, горячо попрощались со своими новыми самарскими знакомыми, обещая снова приехать через год.
Напомним, дети из ДНР прибыли в 63-й регион по приглашению секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!