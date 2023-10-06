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Водитель автобуса, сгоревшего при перевозке детей, предстанет перед судом

КРАСНЫЙ ЯР. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе в суд направлено уголовное дело в отношении водителя сгоревшего автобуса, который перевозил детей, сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: СУ СК по Самарской области

Напомним, ЧП произошло 31 мая в пос. Новый Городок Красноярского района. Автобус ПАЗ, который был арендован для экскурсии, загорелся в движении. Все 25 пассажиров успели выбежать и никто не пострадал.

Как сообщает прокуратура, водитель обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, водитель установил на принадлежащий ему автобус газобаллонное оборудование и начал эксплуатировать транспорт без разрешения Госавтоинспекции.

31 мая водитель в частном порядке за денежное вознаграждение выполнил экскурсионный рейс для школьников. В момент нахождения 25 пассажиров в автобусе в результате разгерметезации топливной системы двигателя произошло воспламенение топлива при попадании его на нагретые детали двигателя.

Расследование по делу окончено межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

В СУ СК отмечают также, что водитель автобуса, не является индивидуальным предпринимателем или учредителем юридического лица, а также лицом, оказывающим услуги в сфере пассажирских перевозок.

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