В Самарской области определили победительницу программы "Мама-предприниматель"

В пятницу, 6 октября, на площадке регионального центра "Мой бизнес" состоялся региональный финал федеральной образовательной программы "Мама-предприниматель". Победительницей стала Екатерина Долгих из Похвистнева. "Победы не ждала, расплакалась, растрогалась! Я и так очень много вынесла из этого проекта, а тут такой приятный финал! Спасибо большое всем", — поделилась эмоциями от победы Екатерина Долгих.

Мама пятилетнего сына заботу о семье совмещает с развитием своего дела — швейного производства. Все начиналось с работы на дому, с пошива по индивидуальным меркам. С августа Екатерина Долгих занялась переоборудованием мастерской и освоением массового производства. Сегодня она создает элементы женского гардероба и сотрудничает со швейными фабриками, розничными точками и местными брендами.

"Полученный грант я планирую направить на приобретение оборудования, — рассказала Екатерина Долгих. — Само участие в программе для меня стало очень ценным. С нами работали отличные преподаватели, которые помогали нам оцифровать процессы производства, найти свою целевую аудиторию и правильно с ней работать, упаковывали наши профили в соцсетях, и даже работали с нами, как личностями", — перечислила предпринимательница.

Как добавила финалистка программы, у нее ничего бы не получилось без поддержки семьи. "Пока я участвовала в программе, ребенка из детского сада забирала бабушка, за что ей огромное спасибо", — отметила Екатерина Долгих.

Областное Правительство и Губернатор Дмитрий Азаров уделяют большое внимание формированию комфортного делового климата в регионе, созданию условий для начинающих предпринимателей.

Программа "Мама-предприниматель" помогает женщинам, планирующим начать свой бизнес. В Самарской области из 250 заявок были отобраны 70 участниц с проектами на разных стадиях: от идеи до действующего производства.

Организатором программы в Самарской области выступило областное минэкономразвития.

"Мы проводим программу "Мама-предприниматель" с 2018 года и всегда отмечаем высокий интерес со стороны участниц из всех муниципалитетов региона, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Конечно, помимо образовательной программы, ее участницы и все начинающие предприниматели могут обращаться в центры "Мой бизнес" и выбирать необходимые инструменты поддержки из той широкой палитры, которая сегодня действует в регионе".

Участницы прошли обучение основам ведения предпринимательской деятельности, которое было организовано в Самаре и Тольятти. Совместно с наставниками и экспертами участницы определились с организационно-правовой формой, целевой аудиторией, ключевыми конкурентами, маркетинговой стратегией и оформили полноценные бизнес-планы, которые представили на суд конкурсной комиссии.

По итогам городских этапов были определены победительницы, которые презентовали свои проекты уже на региональном финале программы. В жюри конкурса вошли представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также основатели и руководители известных предприятий региона.

"Я рад, что победила участница с производственным проектом. Это связано с тем, что я работаю в производственной сфере и очень рад видеть коллег, поддерживать их проекты", — отметил член жюри регионального финала, предприниматель и совладелец производства ореховых паст Константин Брусянцев.

Теперь победительница Екатерина Долгих представит регион на федеральном этапе программы "Мама-предприниматель" в Москве и сможем побороться за грант в размере 1 млн рублей.

Программа проходит в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Организатор: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд "Наше будущее", Корпорация МСП при участии Союза женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.