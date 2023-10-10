Резидент "Жигулевской долины" налаживает сотрудничество с Беларусью

Резидент "Жигулевской долины" компания "ВайтБэйс", производитель инновационных жидких полимерных изоляционных материалов, подписала соглашение с холдингом "Пинскдрев" - белорусским лидером в производстве деревянной мебели.
Заключить контракт помог визит официальной делегации из Бобруйска в технопарк "Жигулевская долина". Тогда руководители белорусских производственных предприятий познакомились с продукцией резидентов площадки. Представители компании "Пинскдрев" проявили интерес к инновационному продукту "ВайтБэйс" - жидкой кровле. Этот материал позволяет создать бесшовное монолитное покрытие, которое обеспечивает защиту от внешних неблагоприятных воздействий и полную гидроизоляцию.
Технопарк "Жигулевская долина" - одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Работа ведется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
"Сегодня мы видим, как идет структурная перестройка и модернизация экономики, ее переориентация на новые рынки и технологии, не зависящие от западных санкций. А этого можно добиться только за счет поддержки инноваций, развития приоритетных кластеров и секторов экономики", - говорил в своем послании депутатам и жителям региона губернатор Дмитрий Азаров.
Фирма "ВайтБэйс" уже организовала поставку жидкой кровли на белорусское предприятие, а специалисты компании-резидента провели обучение для сотрудников холдинга - рассказали им принципы работы с инновационным материалом.
"Сегодня в технопарке развивается более 290 инновационных проектов. Команда "Жигулевской долины" предоставляет каждому резиденту свои инструменты поддержки. Большую роль здесь играет продвижение продукции наших разработчиков: отраслевые выставки, организация встреч с предприятиями губернии, бизнес-визиты делегаций из других регионов и дружественных стран", - информирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Продукт компании "ВайтБэйс" будет использован для внутрипроизводственных целей и для ремонта кровель помещений белорусского предприятия.
"Для нашей компании важно расширить географию продаж и наладить широкую партнерскую сеть. Подписанию нынешнего контракта предшествовала работа с командой проектных менеджеров технопарка, которая подобрала для нашей компании индивидуальную стратегию развития", - подчеркнул коммерческий директор "ВайтБэйс" Андрей Новоселов.
Компания входит в состав резидентов "Жигулевской долины" с 2020 года. В ассортименте компании - широкий спектр продукции, включая краски, грунтовки, наливные полы и жидкую кровлю.
"Налаживание межрегиональной и международной кооперации, поиск индустриальных заказчиков для наших резидентов - одна из задач технопарка "Жигулевская долина" как оператора инновационной деятельности региона", - отметил директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.
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