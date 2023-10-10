В Самарском регионе впервые отметили День беременных

Праздничное мероприятие, посвященное Дню беременных, состоялось в Самарской городской клинической больнице №1 имени Н.И.Пирогова. Помогли в организации активисты проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия" в Самарской области.

Макар, Мирон и последний - четырехмесячный Платон - всех трех сыновей Екатерина Божко родила в старейшей больнице Самарской области - городской клинической больнице имени Н.И.Пирогова. Многодетная семья в полном составе - в числе почетных гостей большого праздника, который организовали в больнице в честь Дня беременных.

"Все мои роды прошли успешно, - вспоминает Екатерина. - Конечно, во многом благодаря профессионализму врачей. Помню эти самые счастливые моменты в моей жизни, я ни секунды не волновалась, так как знала, что рожаю детей в одной из самых современных клиник".

В 2023 году День беременных решили отметить максимально широко, Самарский регион присоединился к всероссийской эстафете, праздничную встречу организаторы постарались сделать не только эмоционально теплой, но и максимально полезной.

Во время встречи беременные женщины - пациентки СГКБ №1 им. Н.И.Пирогова смогли задать вопросы не только врачам, но и профильным специалистам министерства экономического развития и инвестиций и Управления ЗАГС Самарской области, которые рассказали о возможностях оформления социального контракта для женщин в декретном отпуске, о новых правилах регистрации новорожденных, о программе "Мама-предприниматель".

Будущие мамы увидели короткометражный фильм о рождении ребенка, смогли сделать фотографии для альбома малыша в специально оборудованной фотозоне, а также получили консультации инструктора по йоге для беременных.

Ольга Девятова готовится рожать, осталось совсем немного времени, и положительные эмоции только прибавляют сил: "Очень понравилась беспроигрышная лотерея - каждый из нас получил презент. Было здорово, много полезного узнали и, конечно, внимание дорогого стоит, оно придает сил".

Поздравил будущих мам с праздником депутат, заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы Роман Балтер: "Замечательный праздник, его сделали специально два раза в году, для того чтобы каждая беременная женщина, вне зависимости от того, когда она будет рожать, могла отпраздновать маленький женский праздник. Хочу всем женщинам, которые сейчас беременны или планируют, пожелать чтобы беременность прошла легко, быстро и в результате родов появился здоровый малыш".

Депутат областного законодательного собрания, координатор партийного проекта "Крепкая семья" по Самарской области, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина начала трудовую деятельность врачом-акушером в Новокуйбышевском родильном доме, и для нее этот праздник особый. Марина Геннадьевна пожелала всем легких родов и напомнила о мерах поддержки беременных женщин на региональном и федеральном уровнях.

"Успешная беременность и роды - главный экзамен в жизни женщины, и наша задача - сделать все, чтобы они чувствовали уверенность, поддержку и заботу. За словами о необходимости уделять внимание вопросам демографии стоит конкретная работа с каждой женщиной и ее семьей", - отметила Марина Сидухина.

"Сегодня мы видим в зале не только женщин, но и их мужей. Это радует, ведь семья - это мама, папа и ребенок. Семья - это основа страны, ее настоящее и будущее. Пришла женщина, которая беременна уже четвертым ребенком, рожать будет у нас. Праздник, надеюсь, подарил нашим беременным радость и уверенность, что они под защитой и окружены вниманием, - рассказал главный врач СГКБ им. Н.И.Пирогова Анатолий Титов.

Напомним, День беременных - новый праздник, который является частью всероссийского проекта ВСЁБЕРЕМЕННЫМ.РФ и реализуется на всей территории страны под лозунгом "Беременность должна пройти так, чтобы ее захотелось повторить". Целью праздника означено содействие повышению рождаемости за счет формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству, создание для беременной женщины благоприятной, комфортной среды.

Пилотный проект Дня беременных по инициативе Русской православной церкви успешно опробован уже в 16 российских регионах. В 2023 году День беременных получил всероссийский статус. Его будут отмечать два раза в год - 7 апреля и 7 октября.