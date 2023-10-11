От Самарской области подано более 200 заявок на конкурс "Лучший дом. Лучший двор"

От 63-го региона в конкурсе участвуют 228 заявок в номинациях: "Самый энергоэффективный дом", "Самый дружный дом", "Лучший дом", "Лучший подъезд".
Конкурс лучших практик управления многоквартирными домами стартовал 10 июля в рамках проекта "Жители МКД" партии "Единая Россия" на сайте. 10 октября на сайте остановлен прием заявок.
Народное голосование продолжается до 10 ноября, а подведение итогов начнется в декабре. Параллельно жюри конкурса определяет лучший регион по участие в конкурсе в федеральном округе. Победителей определят до 20 декабря.
Напомним, что по итогам прошлого года Самарская область вошла в ТОП-7 по количеству поданных заявок на конкурс "Лучший дом. Лучший двор", приняли участие почти все муниципалитеты губернии.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!