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От Самарской области подано более 200 заявок на конкурс "Лучший дом. Лучший двор"

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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От 63-го региона в конкурсе участвуют 228 заявок в номинациях: "Самый энергоэффективный дом", "Самый дружный дом", "Лучший дом", "Лучший подъезд".

Фото: samara.er.ru

Конкурс лучших практик управления многоквартирными домами стартовал 10 июля в рамках проекта "Жители МКД" партии "Единая Россия" на сайте. 10 октября на сайте остановлен прием заявок.

Народное голосование продолжается до 10 ноября, а подведение итогов начнется в декабре. Параллельно жюри конкурса определяет лучший регион по участие в конкурсе в федеральном округе. Победителей определят до 20 декабря.

Напомним, что по итогам прошлого года Самарская область вошла в ТОП-7 по количеству поданных заявок на конкурс "Лучший дом. Лучший двор", приняли участие почти все муниципалитеты губернии.

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Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

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