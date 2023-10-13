На торги выставлена компания, владеющая спиртзаводом в Рождествено

В рамках банкротства ООО "Самарский комбинат "Родник" на аукцион выставлено 100% доли ООО "Самарская инженерно-технологическая компания "Самитек", которой принадлежал спиртзавод в с. Рождествено. Начальная цена контракта - 184,8 млн рублей.

Комбинат "Родник" купил долю в "Самитек" за 90 млн руб. незадолго до банкротства — в 2018 г., когда самарское предприятие возглавлял Вячеслав Дормидонтов. При этом в судебных документах отмечается, что прежнему руководителю "Родника" Павлу Сметане направлялись письма с предложением о покупке доли за 270 млн и позже за 220 млн рублей.

Из позиции самого Сметаны следует, что "с ним, как с генеральным директором должника, вопрос купли-продажи части доли в уставном капитале ООО СИТК "Самитек" никто не обсуждал, письма от 20.12.2017 и от 15.02.2018, якобы направленные в его адрес, не получал". О существовании компании ему стало известно только в 2021 года.

Как бы то ни было, Вячеслав Дормидонтов совместно с Александром Гринкевичем (основным акционером АО "Актив", аффилированного "Роднику") приняли "решение о приобретении дополнительных производственных площадей, на которых планировалось хранение производственных запасов предприятия и выпускаемой предприятием безалкогольной продукции, закупка и перемещение имевшегося у предприятия оборудования по разливу воды, лимонадов, организации нового производства по разливу воды, лимонадов, а в перспективе — после получения соответствующей лицензии на право хранения спирта, спиртосодержащего сырья, производившейся предприятием алкогольной продукции".

"Самитек" на тот момент являлось собственником комплекса объектов недвижимости, остаточной стоимостью 7,2 млн руб., балансовой стоимостью 10,7 млн рублей. В публикациях СМИ сообщалось, что предприятие владело имуществом спиртзавода в Рождествено.

Сделка не помогла "Роднику" избежать банкротства. Конкурсный управляющий пытался оспорить приобретение доли в "Самитек", расценив сделку как вывод денег накануне банкротства, но безуспешно. В ходе рассмотрения его заявления была проведена судебная экспертиза по определению стоимости доли компании, которую эксперты оценили в 184,8 млн рублей. За эти деньги и попытаются продать актив на торгах 10 ноября. По словам представителя конкурсного управляющего, такая цена обусловлена наличием комплекса спиртзавода во владении "Самитек".