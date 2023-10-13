В Самаре отметили победителей "Диктанта Победы"

В 2023 году самарский регион занял первое место по количеству участников международной патриотической акции и второе по количеству площадок.

Итоги работы в регионе активистов проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" подвели на заседании общественного совета проекта под председательством координатора партийного проекта "Историческая память" в Самарской области, вице-спикера думы городского округа Сергея Рязанова.

Основным событием это года стал пятый международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны - "Диктант Победы". В 2023 году 63-ий регион занял первое место по количеству участников и второе по количеству площадок. Всего было создано 1175 площадок, которые посетили более 64 тысяч человек.

Центральной площадкой акции в Самаре стал региональный штаб комитета семей воинов Отечества Самарской области, расположенный на базе Окружного Дома Офицеров Самарского гарнизона. Вместе с самарцами, которые решили проверить свои знания истории и основных событий Великой Отечественной войны, "Диктант Победы" писали глава региона, член Бюро высшего совета партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров и писатель Юрий Поляков.

Кроме того, впервые для участия в международной исторической акции "Единой России" более 300 площадок открыты в новых регионах. В подшефном Самаре городе Снежное в ДНР "Диктант Победы" писали в школах № 6 и в школе № 4, площадки помогли организовать самарские волонтеры.

Координатор партпроекта Сергей Рязанов поблагодарил всех участников акции, организаторов и наградил победителей, отметив, что без их активного участия такого результата бы не было.

На заседании подвели итоги работы проекта в текущем году. К примеру, в акции "С Новым Годом, ветеран!" вручались подарки всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ко Дню защитника Отечества в школах были проведены уроки мужества с участием ветеранов и участников специальной военной операции.

Помимо этого, в преддверии 9 мая состоялись ежегодные акции, посвященные Дню Победы: "Звонок ветерану", "Подарок ветерану", "Георгиевская ленточка" и многие другие. Традиционным мероприятием стали субботники на мемориальных объектах. В этом году было проведено более 100 субботников.

Также во Всероссийском конкурсе цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев в номинации "Лучший городской школьный музей" второе место в Приволжском федеральном округе занял музей истории школы № 8 г. Новокуйбышевска.

В регионе будет продолжена работа по патриотическому воспитанию молодежи и подрастающего поколения, по восстановлению объектов культурного наследия, сохранению исторической памяти.