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Экономика и бизнес

СамГТУ обследует территорию рядом с кладбищем "Рубежное" и определит, нужен ли здесь лес

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии определился с подрядчиком, который выполнит работы по обследованию территории Куйбышевского района Самары (напротив главного входа на кладбище "Рубежное") и научному обоснованию использования территории под лесонасаждения.

Начальная цена контракта составляла 8,46 млн рублей. На тори заявились два участника, победителем стал Самарский государственный технический университет, предложивший выполнить контракт за 8,35 млн рублей. Подрядчик должен провести обследование объекта площадью 8,5 га до 30 мая 2024 года.

 

"Объект представляет собой карьер с захламленными откосами и основанием и частично расположен в лесном квартале № 86 Самарского лесничества, напротив главного входа на кладбище "Рубежное", - отмечается в технической документации. Цель: обследование объекта и научное обоснование использования территории под лесонасаждения (лесовосстановление) с разработкой рабочих чертежей и сметным расчетом".

Основанием для проведения работ выступила "Экологическая программа Самары" на 2017–2026 годы.

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